Ayer a ETA, hoy al Frente Popular: ¡Basta ya!

Ayer, evocando la fecha del 2 de mayo que está en la Historia de España como la de un levantamiento popular que comenzó ese día de 1808 en Madrid para extenderse por toda España como una gota de aceite, –que marcó el inicio de la Guerra de la Independencia de España frente al invasor, el emperador francés Napoleón–, terminábamos haciendo referencia a la actual situación que vivimos en España. Obviamente muy distinta de aquella de hace más de dos siglos, dada la gran diferencia del contexto histórico por el tiempo transcurrido, pero similar en cuanto al objetivo último de estar frente a un grave peligro: el de un grupo que intenta hacer desaparecer la identidad histórica de nuestro país. Ayer, en la fiesta de la Comunidad de Madrid, la presidenta Isabel Díaz Ayuso tuvo una intervención que merece ser destacada por su claridad y valentía. Su denuncia de la labor de destrucción «controlada» de nuestra nación y nuestro Estado de Derecho por parte del Frente Popular que está instalado en el Gobierno, es digna de aquel 2 de mayo y de aquella respuesta del pueblo español. Si de aquel tiempo pasamos al actual, el paralelismo con Venezuela, el gran país hispano rico en petróleo, el «oro negro», que permitía un razonable Estado de bienestar y una democracia aparentemente consolidada y considerada como una garantía frente a cualquier eventual amenaza populista, observamos cómo se ha convertido en el paradigma de una dictadura populista a imagen de su vecina comunista Cuba, la antigua «perla» hispana del Caribe. En efecto, y como bien dijo la presidenta madrileña ayer, esto no va de «izquierda y derecha», sino que esto va «de arriba a abajo», es decir, de «democracia a autocracia», literalmente. Y es llegado el momento de poner pie en pared y reaccionar todos y cada uno de nosotros, todos y cada uno de los españoles, empresarios y trabajadores, autónomos, estudiantes y profesores, vecinos de las ciudades y agricultores del campo, etc. Es llegado el momento de pasar de las palabras a la acción antes de que sea demasiado tarde, como les sucedió a nuestros amigos venezolanos que nos lo recuerdan aludiendo a que ellos «vienen del futuro» para avisarnos de que estamos recorriendo una senda que ellos ya conocieron y no quieren verla reproducirse ahora en España. Terminábamos el Trípode de ayer apelando a una tan gigantesca como pacífica ocupación de la calle para gritarle al Frente Popular sanchista que ¡Basta ya! Hace años el pueblo español salió a las calles a gritarle eso a los terroristas de ETA que llevaban décadas ensangrentando España, hoy están sus sucesores en el Gobierno.