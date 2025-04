No hay colisión de derechos

El dictamen del tribunal supremo británico por el que se especifica que legalmente es el sexo biológico el que determina si una persona es mujer no sólo responde a una lógica aplastante, la de los hechos, sino que no supone colisión alguna de derechos personales, como parecen indicar las reacciones de algunos colectivos que se consideran feministas. El que la autodeterminación de género no sea válida para que las leyes consideren mujer a quien no lo es no significa que los transexuales hayan perdido sus derechos civiles como ciudadanos de un país democrático, que es lo que de verdad debería contar a la hora de encarar este asunto. No hay, pues, agresión alguna a persona alguna, sino el reconocimiento del hecho biológico que demandaban las feministas para evitar el «borrado de la mujer» por una ideología que antepone la mera voluntad personal a la inmutable realidad.