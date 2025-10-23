«La hora del cambio del Gobierno de la corrupción»

La «progresista y plurinacional» Yolanda Díaz ha afirmado en el Senado que hay «Gobierno de la corrupción para rato». Y dado que ese Gobierno que vicepreside «no tiene nada que gobernar al carecer de Presupuestos» –Sánchez dixit– (pero sí que abunda en la corrupción), ahora se dedica a utilizar la Historia al servicio de sus sectarios intereses partidistas. Su última genialidad, aprovechando que antes de un mes se cumplen 50 años del fallecimiento de Franco, consiste en que el actual Frente Popular sanchista quiere vengar a su predecesor, que, previo un acreditado pucherazo electoral, accedió al gobierno de la República en febrero de 1936. Como el golpe de Estado revolucionario de octubre de 1934 contra el legítimo gobierno republicano «por ser de derechas» había fracasado, lo hicieron de esa otra forma, y cinco meses después precipitaron a España a la Guerra Civil. Así que ante ese 50 aniversario han elaborado un catálogo de signos diversos que consideran inadecuados para su tan democrática memoria, y para ello quieren que el edificio en la Puerta del Sol de la Real Casa de Correos, actual sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid y cuya titular es Isabel Díaz Ayuso, sea declarado con la correspondiente lápida denigratoria como lugar de la Memoria Democrática por haber albergado durante el franquismo la Dirección General de Seguridad. Basta comprobar lo que informó al respecto la Real Academia de la Historia para demostrar una vez más el vergonzoso sectarismo de quienes están instalados en el Gobierno, aunque quizás Yolanda canta «corrupta victoria» con demasiada antelación, ya que hasta los de Puigdemont parecen estar hartos de apoyarles. Sin duda son conscientes de que el precio que pagan en coste electoral es ya excesivo, dado que la Aliança Catalana de la alcaldesa de Ripoll Silvia Orriols les está comiendo el terreno a pasos agigantados. La portavoz de Puigdemont en el Congreso, Miriam Nogueras, lo proclamó ayer en la Sesión de Control: «Menos hablar de cambio horario, y más de la hora del cambio». Ciertamente es una afortunada frase al hilo de la última genialidad sanchista, pero lo deseable sería que fuera verdad. Porque con sus siete votos en el Congreso tienen en sus manos más votos de los necesarios para, si lo desean, pactar una moción de censura contra Sánchez. Ya que además cada día es más frecuente que unan sus votos a los del PP y Vox en el Congreso para derrotar al sanchismo. La última, sumándose a una iniciativa del PP para rebajar la presión fiscal que pagan las familias y los autónomos, ajustando el IRPF a la inflación, evitando la pérdida de su capacidad adquisitiva.