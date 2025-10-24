Los cribados de Mónica García

No ha perdido oportunidad la ínclita ministra de Sanidad, Mónica García, para cargar públicamente y cada día contra las autonomías del PP porque se han negado a facilitar los datos de los cinco últimos años de cribado poblacional del cáncer de mama. Lo que oculta con interés propio es que los técnicos de las autonomías y de Sanidad llevan trabajando desde 2021 en el desarrollo de un sistema de información para poder evaluar los programas de cribados de cáncer de una forma unificada en todo el territorio nacional, pero este sigue sin estar operativo. Y la responsabilidad de todo ello es de Mónica García y del Ministerio, que tiene la responsabilidad de coordinar y agregar los datos, y armonizar los indicadores que se pacten en el SNS para que los datos sean comparables, como se hace, por ejemplo, con la información de las listas de espera. Pero es mejor echar la culpa a otros.