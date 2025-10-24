¿Sánchez conseguirá engañar a Puigdemont?

La Moncloa intenta transmitir que no habrá ruptura y que la legislatura no está en peligro. Al final, Junts se ha quedado en tierra de nadie, ya que su alianza con Sánchez es confusa. Es cierto que no puede apoyar, por lo menos en teoría, una moción de censura para que Feijóo sea presidente del Gobierno y, por eso, se habla de buscar un candidato con prestigio y sin ambición política que disuelva las Cortes y, mientras tanto, forme un ejecutivo técnico y se hagan auditorías. El plasmar ese proceso es complicado, porque se tendría que limpiar la Administración y el sector público empresarial de la red clientelar que ha creado el sanchismo. No es nada fácil. En pocos días habría que nombrar a centenares de altos cargos, aunque se reduzca al mínimo el número de ministerios. Sánchez es muy consciente de que ni Junts ni Podemos pueden provocar su caída y esto explica que contemple con indiferencia e incluso desprecio esta nueva maniobra del expresidente catalán. Es bueno recordar cómo le engañaron para que retirara la proposición de la cuestión de confianza. Los meses pasan y no ha conseguido nada mientras el líder del PSOE sigue cómodamente instalado en La Moncloa.

Es cierto que hay dirigentes de Junts que apoyan el matrimonio con el PSOE, aunque es un número cada vez más menguante tras constatar el retroceso que sufren en Cataluña. La amnistía ha sido una chapuza, no han conseguido las competencias de inmigración y la oficialidad del catalán tendrá que esperar al desarrollo de la IA. No es probable que el canciller alemán se transforme en un palmero de Sánchez y le regale la legislatura, aunque es cierto que es capaz de comprometerse al gasto del cinco por ciento en defensa. Nunca hay que menospreciar su capacidad de mentir con tal de garantizarse la supervivencia. Por supuesto, Yolanda y su grupo son los palmeros de Sánchez. No cabe la opción de que renuncien a la vicepresidencia, los ministerios y los altos cargos. A estas alturas parece que Junts le retirará su apoyo. Es algo que en cualquier otro país provocaría la inmediata convocatoria de elecciones, pero ya se sabe que no lo hará. En cualquier caso, es evidente que mantener su apoyo es el mejor regalo que podría recibir Silvia Orriols.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)