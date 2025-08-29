La inmigración irregular: Soros, Trump y Sánchez

Una noticia de EE UU es de especial interés para entender mejor lo que estamos viviendo en España con la masiva inmigración irregular que representa para nosotros un muy grave problema a medio y largo plazo, además del que ya significa actualmente. Las agencias anunciaron que Donald Trump amenaza con procesar al magnate financiero George Soros y a su hijo Alex por apoyar “protestas violentas” contra sus políticas migratorias en el país. “No vamos a permitir que estos lunáticos sigan destrozando a EE UU (…) Soros y su grupo de psicópatas han causado un gran daño a nuestro país”. La voluntad de Trump es que lo sean en aplicación de la ley que establece penas para actos delictivos cometidos por organizaciones criminales. Esta declaración de Trump ha sido descalificada en medios “progresistas” como fruto de las teorías de la “conspiración ultraderechista”. Por su parte, la Fundación de Soros Open Society -“Sociedad abierta”, cuya denominación ya indica con claridad cuál es su objeto social- ha emitido un mensaje en las redes afirmando que “no apoya ni financia protestas violentas”, descalificando como falsas esas acusaciones y calificando de “indignantes” las amenazas contra la familia Soros. La estrecha relación de Sánchez con la familia Soros es conocida desde el primer momento de su llegada a la Moncloa e incluso desde antes, cuando la gira del cuarteto del Peugeot que le devolvió al mando del PSOE. Por lo demás, basta ver el principal titular de ayer en portada y páginas interiores de un medio nacional, no susceptible precisamente de ser calificado de “conspiranoico y ultraderechista”, para tomar conciencia de la existencia de este problema: “El auge migratorio a Baleares mantiene en vilo a las autoridades”. Se suma al problema de Canarias con el de los menas en la isla de El Hierro y cuyo presidente ha solicitado al gobierno que declare la contingencia migratoria para iniciar el traslado a la Península de los más de 4.000 menores hacinados. Podemos añadir a ambos archipiélagos del Mediterráneo y del Atlántico, el caso de la ciudad autónoma de Ceuta para acreditar que España por su estratégica localización y su geografía está expuesta de manera muy singular a la amenaza de las mafias criminales que trafican con el desplazamiento de los inmigrantes procedentes del África subsahariana y Argelia. Hasta la llegada del sanchismo al gobierno, Grecia, con la isla de Lesbos en el Mediterráneo occidental, e Italia con Lampedusa en el Mediterráneo central, superaban ampliamente a España en la llegada de inmigrantes irregulares y de refugiados. Como reconocía la propia UE: España no constituía en absoluto un especial problema al respecto. Ahora, sí constituimos y padecemos un grave problema.