Los juristas que mancillan sus togas

Nadie ha sido encausado en España por ser independentista. Es otra de las mentiras que escuchamos estos días. Es el nuevo relato que hace Junts y que compra Sánchez humillando al Estado de Derecho. Lo inconstitucional es ahora constitucional, porque lo dice la izquierda política y mediática ejerciendo de felices palmeros del líder del PSOE. Por lo visto, no es necesario ser jurista, ya que es suficiente con ser un fervoroso sanchista para lograr la iluminación sobre Derecho Constitucional, Administrativo y de la Unión Europea. Los mismos que decían que era inconstitucional una institución como la amnistía, ahora corren presurosos a aplaudirla. Es un tema tan grave que si no resultaría hilarante escuchar o leer a los exégetas sin conocimientos en la materia. Ahora defienden que es suficiente con decir que el terrorismo se interpreta según la directiva de la UE para que decaiga el Código Penal. Por supuesto, la decisión de Sánchez le garantiza seguir en La Moncloa, pero ha desatado la euforia independentista, ya que se han apresurado a aclarar que «este no es el punto final al conflicto en Cataluña».

En medio del repugnante escándalo protagonizado por Koldo y sus compinches, que confirma que la corrupción en el PSOE es sistémica, Sánchez contempla la amnistía como la garantía de que seguirá en La Moncloa. No le importan las mentiras, los engaños o las cesiones que seguirá haciendo, sino su interés personal. Las enmiendas que aprobaron este jueves no blindan la chapucera proposición de ley y no creo que las amenazas al Poder Judicial consigan el efecto deseado. Los jueces no prevarican, sino que lo hacen los altos cargos y los políticos que incumplen sus deberes constitucionales. La amnistía es una decisión injusta, que solo será constitucional si Conde-Pumpido y los magistrados sanchistas del Constitucional adoptan una decisión que valide tamaño despropósito. Es como les recordará la Historia. No serán más que los abogados defensores de Sánchez. Habrán mancillado sus togas como otros juristas han hecho, desgraciadamente, a lo largo de la Historia. El líder del PSOE y sus leguleyos, como Pérez Royo y otros sanchistas, se equivocan si piensan que las mentiras triunfarán y que se olvidará lo sucedido.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).