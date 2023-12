Yo, Leonor

Venga, pues ya me han calentao el horcate. Ya me han puesto al lado de Altibajos y de ahí no me va a bajar de la burra ni Perry Mason. Calvo con pashmina (que es un concepto muy inquietante de inicio), desde aquí te lo digo: hacer esto, que tú has hecho y continúas haciendo, es asqueroso. Si has querido de verdad a Altibajos es aún más repugnante. Toda esta mierda que sueltas, desde tu infinita insignificancia, sólo a ti te califica. Procura cuidar a tu mujer desde tu atalaya geográfica y tu brillante trayectoria profesional en el extranjero que nos restriegas por el morro. Y ten muy presente que tienes mucha suerte de que tu mujer, viendo cómo te comportas, no te haya pegado una patada en el culo. Quién me ha visto y quién me ve. Es que, desde que soy militar, se me pone gorda la vena del cuello muy rápidamente. Y ahora me he vuelto muy fan de la mamma y de nuestrohijoFelipe, que son dos personas que se tienen que quitar a gentuza a manotazos todos los días, incluso en asuntos que sólo a ellos y a mi So y a mí nos incumben. Y hasta aquí llega el cabreo de mona que tengo, porque ahí donde me ven, con mi sonrisa y mi pelo rubio, tengo el carácter de Altibajos y Dios me lo guarde. Dicho lo cual, paso a otros asuntos relacionados con el chat de los primos. La jefa es Vic Fri. La p*** ama. Quiere que vayamos a una fiesta de Navidad con esos colegas suyos que son pinchadiscos. Se lo he dicho a Altibajos: madre, que dice Socialité que me vas a dejar ir a un sarao con todos los primos, y que vamos a ir vestidos del tito Iñaki para celebrar el divorcio. Me gusta verla descojonarse. Así que, bueno, que se vienen las Navidades y que, menos mal, vuelve mi sis y que, a lo mejor, ya que he probado el champán, me lo dan a cubos y me pongo piripi. Yo sólo quiero volver a Zaragoza a comer de rancho y a dormir en mi litera. Y, sobre todo, a olvidarme del calvo con pashmina, con perdón para el resto de calvos.