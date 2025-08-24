Directo
Oviedo - Real Madrid, en directo hoy: jornada 2 de LaLiga EA Sports
Los de Xabi Alonso quieren prolongar su buen arranque y mantener su candidatura al liderato desde el inicio
Real Oviedo - Real Madrid: jornada 2 de LaLiga EA Sports, en vivo online
Sorpresa en el conjunto blanco. Vinicius partirá desde el banquillo en esta segunda jornada de liga. Xabi Alonso opta por Rodrygo después de no contar con minutos en el primer partido.
¡Alineación del Real Madrid confirmada!
Courtois, Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouameni, Güler, Mastantuono, Mbappé y Rodrygo.
El Real Oviedo anuncia que realizará un saque de honor
El club ha anunciado a través de las redes sociales que realizará un saque de honor en homenaje al camino recorrido por los campos de España durante estos 24 años fuera de la primera división.
Tres puntos importantes para seguir la estela del F.C. Barcelona
Tras la victoria del Barcelona in extremis de ayer, los de Xabi Alonso están obligados a sumar los tres puntos. De conseguirlo, ya serían cinco puntos de ventaja respecto a un rival directo, el Atlético de Madrid.
El Real Oviedo, en busca de los tres primeros puntos en su regreso a primera división
El Carlos Tartiere vivirá su vuelta a primera división y Real Oviedo tratará de sumar sus primeros tres puntos del año. Después de su derrota 2-0 ante el Villarreal, los ovetenses buscarán la victoria en su regreso a la liga española 24 años después.
¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos al partido correspondiente a la jornada número dos que enfrentará al Real Oviedo y al Real Madrid.
