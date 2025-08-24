Directo
GP de Hungría 2025, en directo hoy: decimocuarta carrera del mundial de MotoGP
Tras encadenar seis victorias consecutivas en Grandes Premios por primera vez en 11 años, Marc Márquez llega como claro favorito
MotoGP 2025 continúa con la decimocuarta cita del calendario de la temporada: el Gran Premio de Hungría, que se disputará del 22 al 24 de agosto en el Balaton Park.
Marc Márquez está siendo el dominador absoluto de la temporada y su actuación en Hungría ha sido demoledora. En el estreno del circuito de Balaton Park, logró su octava pole position del año con un tiempo récord y arrasó en la carrera sprint del sábado, sumando su decimotercera victoria en esta modalidad. Con estos resultados, El piloto de Cervera amplió su ventaja en la clasificación general hasta los 430 puntos, dejando a sus rivales a más de 150 de distancia y encaminándose hacia un séptimo doblete consecutivo. Su hegemonía muestra un nivel de dominio y consistencia histórica que lo mantiene como el claro favorito para conquistar el título mundial de 2025 mientras escribe un capítulo más en su leyenda.
La sombra de la sprint y la importancia de la estrategia
La carrera sprint, celebrada el sábado, fue un auténtico dominio de Marc Márquez, con una victoria clara y contundente. Este triunfo le otorgó 12 puntos extra en la general, aumentando su margen. La sprint ha sido clave para definir la configuración táctica y el ritmo de la carrera de hoy, donde la estrategia de neumáticos y desgaste serán decisivos.
Pol Espargaró vuelve a la acción en MotoGP sustituyendo a Maverick Viñales
El español regresa a la parrilla de MotoGP este fin de semana en Balaton Park para ocupar el lugar de Maverick Viñales, quien continúa recuperándose tras una operación en el hombro izquierdo. Pol, piloto probador de Red Bull KTM Tech3 y con amplia experiencia en la categoría, ya había demostrado un buen nivel en el Gran Premio de República Checa, donde terminó décimo en la carrera principal. Además, realizó pruebas privadas en esta pista inédita para el resto del paddock, lo que le proporciona una ventaja estratégica. El equipo KTM confía en su profesionalidad y capacidad para mantener la competitividad mientras Viñales se recupera, y Pol llega decidido a aportar tanto en pista como en el desarrollo técnico del equipo.
Márquez domina la sesión de clasificación
En la clasificación del sábado, Marc Márquez marcó un tiempo récord de 1:36.518, que además representa su octava pole position de la temporada y la número 74 en la categoría reina. Este resultado confirma su supremacía en la temporada 2025 y lo posiciona como un favorito sólido para ganar en esta pista nueva.
El circuito que desafía a los pilotos
Balaton Park tiene 4,08 km de recorrido, compuesto por 16 curvas que combinan 10 a izquierdas y 6 a derechas, muy técnicas y con cambios rápidos de ritmo. La recta principal de 665 metros permite alcanzar velocidades cercanas a los 300 km/h, pero la clave estará en la gestión de frenadas y aceleraciones para mantener el ritmo constante en esta pista inédita para todos.
La historia se escribe hoy en Balaton Park
Este domingo, el mundial de MotoGP escribe un nuevo capítulo con la primera carrera en el circuito de Balaton Park, Hungría. Tras 33 años de ausencia, esta tierra vuelve a acoger a la máxima categoría del motociclismo, estrenando un trazado que promete convertirse en un clásico por su modernidad y exigencia técnica para pilotos y equipos.
¡¡COMENZAMOS!!
Les damos la bienvenida al directo de la carrera del GP de Hungría 2025, en el circuito de Balaton Park. 🏍️👋🏻
