MotoGP 2025 continúa con la decimocuarta cita del calendario de la temporada: el Gran Premio de Hungría, que se disputará del 22 al 24 de agosto en el Balaton Park.

Marc Márquez está siendo el dominador absoluto de la temporada y su actuación en Hungría ha sido demoledora. En el estreno del circuito de Balaton Park, logró su octava pole position del año con un tiempo récord y arrasó en la carrera sprint del sábado, sumando su decimotercera victoria en esta modalidad. Con estos resultados, El piloto de Cervera amplió su ventaja en la clasificación general hasta los 430 puntos, dejando a sus rivales a más de 150 de distancia y encaminándose hacia un séptimo doblete consecutivo. Su hegemonía muestra un nivel de dominio y consistencia histórica que lo mantiene como el claro favorito para conquistar el título mundial de 2025 mientras escribe un capítulo más en su leyenda.

GP de Hungría 2025, en directo hoy: decimocuarta carrera del mundial de MotoGP, en vivo online