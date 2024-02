A mi llámame perra

Vaya por delante que no me mueve otra cosa que el conocimiento de la Naturaleza, como amante que soy amante de fauna y flora.

Desde un punto de vista etológico, como saben, el estudio del comportamiento animal, incluidas las zorras, nuestros amigos cuadrúpedos actúan movidos por sus instintos, necesidades y en todo caso guiados por el aprendizaje que adquieren de su entorno.

Las zorras son mamíferos hermosos y omnívoros de pequeño tamaño conocidos por su astucia y su habilidad para adaptarse.

Sin embargo, si preguntamos a Chat gpt qué significa llamar "zorra" a una mujer, como paradigma del argumentario más infantil, buenista y carente de matices, responderá que es un término sexista que se utiliza para insultar o denigrar e implica una crítica hacia el comportamiento sexual de la mujer o su carácter, basándose en estereotipos de género dañinos…. Igual que si se lo preguntamos a una persona muy rígida en su pensamiento.

Sin embargo, al igual que la palabra “cabrón” (en mi opinión es equiparable) a menudo considerado un insulto, el término puede variar en su intensidad e incluso en su significado dependiendo del país en los que se pronuncie. En México, donde todas las palabras ¡esto es una delicia! significan todo, por ejemplo, puede ser un piropo y usarse de manera semi-admirativa o jocosa para referirse a alguien que es astuto, habilidoso o que ha logrado algo muy bueno. Sería similar a llamar a alguien "zorro" por su astucia.

Lo cierto es que las palabras "zorra" para mujeres y "cabrón" para hombres han evolucionado, como es normal en el lenguaje, que está vivo, y camina con los tiempos, y han sido reinterpretadas o reapropiadas justamente por las personas a las que se dirigían de manera peyorativa.

En ambos casos, el contexto y la intención detrás del uso de ambas palabras sería determinante para concluir si son ofensivas donde, la reinterpretación de términos es un fenómeno indiscutible al que los más susceptibles o excitables deberían dar una o dos vueltecitas….

La canción de Nebulosa, nuestro tema para Eurovisión 2024, está causando un revuelo exagerado y risible, no tanto por el pacatismo de los que se rasgan las vestiduras (véase las feministas pesadas) como por la recalcitrante, cínica, maniquea y aburridísima polarización política en que vivimos donde hasta el presidente (esto da mucha grimilla) utiliza el asunto para ofender a la mitad de los españoles (si no, un porcentaje mayor) a los que (esta vez de manera estrictamente peyorativa) llama fachosfera, un espacio del existir que comienza donde termina la sombra de su sanchidad. ¡Pereza, Mr. Presindent!

La actuación en cuestión no me disgusta (ni me agrede) porque comprendo el sentido de empoderamiento del “Zorra” de Nebulosa, un concepto que, por lo demás, no es disruptivo ni escandaloso, al igual que la canción y la puesta en escena son previsibles y poco novedosos.

La calidad del temita, yo diría que ramplón, pegadizo, amable, alineado con los valores dominantes, podría bailarlo con dos tequilas, como usted. Eso sí, muy bien vestidita y muy guapa y graciosa la cantante, que canta y baila regulera. Ese “zorra” gamberrillo refiriéndose a una mujer liberada que pisa fuerte los callos de los casposos y casposas que atraviesan su camino sería uno de tantos, como el "These Boots Are Made for Walking'" pero en malilla…y ¡¡¡60 años después!!! Nancy Sinatra sí fue muy provocadora.

Recuerden que el Arte para ser llamado así, debe ser original hasta el colmillo, agresivo, romper, y que el “zorra” de Eurovisión, no solo no cuestiona los valores del régimen sino que es aplaudido por nuestros poderes…¡Premiado!

Para acabar, si tuviera que pedirme mi animala no sería zorra, sino “perra”, mi favorito, que, como saben los conocedores y tan bien describió Lord Byron, suele ser una criatura “bella sin vanidad,

fuerte sin insolencia, valiente sin ferocidad y todas las virtudes del hombre

y ninguno de sus defectos”.