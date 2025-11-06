Más imputados en La Moncloa

El juez Juan Carlos Peinado no tiene pensado cerrar la causa contra Begoña Gómez, en la que están encausados responsables de Moncloa, por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos. Ha citado como investigada a otro alto cargo, la secretaria general de la Presidencia del Gobierno, Judit Alexandra González, por las gestiones y trabajos privados de la asesora de la mujer del presidente, Cristina Álvarez, además de solicitar agendas, correos y viajes de las imputadas principales. Los indicios se amontonan y los implicados, también. Peinado sigue haciendo su trabajo con el aval de la Audiencia Provincial en un clima de hostilidad y guerra sucia bochornoso desde el poder. Son los jueces independientes quienes hacen posible el Estado de Derecho frente al despotismo arribista e impostor.