De repente se te enreda una canción en la cabeza y no se sale ni con un susto, como el hipo. “Eso, eso, de la nata sale el queso”, y como aquí se hace cocina de aprovechamiento, como Tezanos, vamos a usarlo hoy de leit motiv. Y ya que hablamos de Tezanos y de cómo cocina los datos del CIS, en plan aprovechategui, o más bien soltando trolas que nadie se cree pero que todos pagamos, vamos a comentar ese presunto sorpaso de VOX sobre el PP que nos quiere colar como verdadero en los últimos datos de las prospecciones que tanto manipula, dando una mayoría casi absoluta a Sánchez con toda la tropa que tiene procesada, mientras se va al cine a ver la de Amenábar –como no podía ser de otra manera-, con sus leggins y la esposa al lado, recién llegada de los Juzgados de Plaza Castilla, ahorrándose el ir a votar la fracasada ley de Yolanda para trabajar menos y ganar más., y, de paso, hundir al empresariado, sobre todo a los más modestos. Eso, eso, de la nata sale el queso.

En el debate sobre el estado de la Región, Ayuso pregunta a la ultraizquierda dónde están las feministas a la hora de defender a las mujeres afganas, a quienes dejan morir en el rescate de los heridos por el grave terremoto sufrido en aquel país, porque allí primero son los hombres y a ellas que les den. Por cierto, que yo recuerde –aunque mi memoria no es mucho de fiar-, desde julio de 2022 en España no se ha vuelto a celebrar un debate sobre el estado de la Nación, algo que se echa mucho de menos en un Gobierno presuntamente democrático. Algo me hace pensar que se están perdiendo las buenas costumbres, como en el caso de los Iglesias-Montero, cuyos hijos han comenzado el curso en un cole deluxe total, cosa que no corresponde a una familia tan roja como la de ellos. Será que prefieren un estilo de vida más lujoso, de ahí esos viajes de ella con amiguitas y tal. Eso, eso, de la nata sale el queso.

Luego están las que se dan autobombo por los programas televisivos, esos que son rivales en el prime time. Por un lado la querida Mariló, y por el otro la no menos querida Mar, ahora en calma. En el caso de esta última decirle que el pasado mejor no removerlo, porque muchos conocemos con puntos y comas la verdadera historia de un momento determinado de la sociedad española, o sea, la de los noventa porque también estábamos allí, y la vivimos activamente. Y lo de Mariló me pareció fenomenal porque no hay que callarse lo que uno piensa, y mucho mejor si se dice en momentos de mucha audiencia para que todos se enteren. En ambos casos, las dos quisieron hacerse propaganda, la una por su libro y la otra por su intervención en un concurso de cocina, cosa lógica y perfectamente comprensible. Eso, eso, de la nata sale el queso.

CODA. Laurence Debray, autora del libro del Rey, también quiso darse autobombo, propagando que “alguien” no dejaba que viera la luz y así lo expresó en un post Albert Boadella, dando unos detalles fake, indicando además que se publicaría en Francia en el mes de noviembre y en francés. Lo mejor de todo es que en su vídeo Boadella resaltó que don Juan Carlos se esforzó por rescatar las libertades cívicas de todos los españoles y que nos devolvió a una democracia que bien nos merecíamos. Eso, eso, de la nata sale el queso.