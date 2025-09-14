Puerta abierta al extremismo

A la crisis geopolítica global, marcada por las guerras de Ucrania y Gaza, la tensión arancelaria, el pulso entre potencias y la presión migratoria sobre las primeras economías del mundo, se ha sumado abruptamente la violencia política desatada tras el asesinato del líder conservador estadounidense Charlie Kirk, alentada por extremismos de ambas partes. Un temor amplificado por la reacción indecente de ciertos sectores y medios de izquierda, que se han movido entre una condena tibia, casi anecdótica, y la burla «memética», atendiendo a que este acto deleznable se ha debido al karma por su defensa de las armas. Una mecha que sigue prendiendo incendios intencionados. Ayer mismo, Erika Kirk, viuda de Kirk, advirtió en su mensaje de despedida del «fuego» que han prendido los «malvados» con su asesinato. Aviso de navegantes y puerta abierta a incontrolados.