New York, New York

Si alguna vez yo fuera expulsada de Madrid por las razones que fueren, no sé, delitos graves como para que te destierren, infracciones administrativas, incumplimiento de normas de residencia, comportamiento antisocial o incitación al odio y a la violencia, me refugiaría en Nueva York, que es mi segunda ciudad favorita. Allí pasas inadvertido con mucha facilidad, excepto si eres Pedro Sánchez, quien no se libra de abucheos ni de que le llamen corrupto ni tan siquiera en la Gran Manzana. Así lo vimos esta semana que termina en su asistencia a la Asamblea General de la ONU, donde el protagonismo se lo llevó Felipe VI, aunque tampoco, porque durante su discurso había un público mínimo, deprimente, tan es así que creí adivinar en el gesto del Rey un punto de desolación ante tan ínfimo auditorio. Pero a Sánchez le da igual, él fue allí a proclamar la inocencia de su hermano y de su mujer, porque no tiene vergüenza y la ONU, creada hace ochenta años como el organismo más inoperante jamás inventado y a la vista están los hechos, sigue siendo a pesar de todo una caja de resonancia importante, o sea, como para no dejar escapar la ocasión.

El Rey, ya digo, pasó por allí con mucha más pena que gloria por la escasez de público, pero habló él, como Jefe de Estado opacando en protagonismo a Sánchez, si bien este último lo tuvo por los ya mencionados abucheos y las pancartas de “corrupto” que no pudo evitar, siendo estos hechos los que más pánico le ocasionan, y de los que sale siempre huyendo. Mejor le hubiera sido ahorrarse el viaje, más bien ahorrárnoslo a los contribuyentes, quedándose en casa arropando a la esposa y al brother quien, según me cuentan, tiene su habitación en el palacio presidencial desde donde se siente más protegido. También desde la ciudad que nunca duerme anunció Sánchez que él no se va ni con disolvente, y que ya anunció al partido y a la familia que en las próximas elecciones se presentará como candidato para otros cuatro añitos de Falcon, cuando el muy ladino, en el año catorce, abogaba por limitar a dos mandatos para evitar la perpetuación en el poder. Este hombre quedará en la historia como el referente de la falsedad y del embuste. Nunca se había visto nada igual.

Trump, a su vez, pasará a la historia por el pintoresquismo, el disparate y el descaro, no hay más que ver su discurso ante la Asamblea General arremetiendo contra todo lo políticamente correcto, como la inmigración, las energías renovables y el orden mundial en general. Se proclama candidato al Nobel de la Paz. También Sánchez. Vaya dos pájaros, si bien el americano ha conseguido bajar los homicidios en Washington en un 60%, los robos de coches en un 35% y los delitos contra la propiedad en un 25%, todo esto a costa de la militarización de la ciudad, pero aunque parezca que este hecho coarta las libertades lo que hace más bien es potenciarlas. Es de mucha tranquilidad salir a la calle y no temer que te vayan a asaltar unos cacos.

CODA. Dos humoristas de la televisión catalana estarán haciendo gracietas antiespañolistas en un programa especial el 12 de octubre bajo un título muy ejemplar: “Puta España”. Imagino que si les contestamos “vuestra puta madre” tampoco pasará nada ¿no? Es dar respuesta en los mismos términos y, por tanto, hay empate. Vamos, digo yo…