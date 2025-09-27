Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo hoy: jornada 7 de LaLiga EA Sports

El Atlético de Madrid encara el derbi madrileño tras un inicio de liga marcado por la irregularidad, pero con señales de reacción en casa. El conjunto del Cholo Simeone suma 9 puntos en las primeras seis jornadas, tras cosechar dos victorias, tres empates y una sola derrota, resultados que lo tienen en el puesto nueve, lejos del liderato. La escuadra rojiblanca viene de un trabajado triunfo 3-2 ante el Rayo Vallecano, con un hat-trick decisivo de Julián Álvarez que reafirma la fortaleza colchonera en el Metropolitano: solo ha sufrido una derrota en sus últimos 22 compromisos ligueros como local.

Julián Álvarez celebra uno de los goles al Rayo DPA vía Europa Press EUROPA PRESS