Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo hoy: jornada 7 de LaLiga EA Sports
Los colchoneros buscarán frenar al líder en un derbi madrileño de alto riesgo, marcado por su necesidad de recortar distancia en la competición doméstica
Última hora del Atlético de Madrid vs Real Madrid, en directo hoy: jornada 7 de LaLiga EA Sports, en vivo online
La llegada del Real Madrid al Metropolitano
El reconocimiento de campo
Seguridad reforzada y ambiente de alto riesgo
La Comisión Antiviolencia ha catalogado el encuentro como de alto riesgo ante el crecimiento de la rivalidad y afluencia de aficionados, así como los incidentes presentados en el derbi de la temporada pasada en el Metropolitano. Más de mil efectivos de seguridad vigilan los accesos y el interior del estadio, garantizando una jornada sin problemas y con un dispositivo especial para el desplazamiento de las plantillas.
Real Madrid: el líder invicto que aspira dominar LaLiga
El Real Madrid se presenta en el Metropolitano como líder absoluto de la competición doméstica, mostrando autoridad y regularidad en el arranque de temporada. El equipo dirigido por Xabi Alonso acumula pleno de victorias (18 puntos de 18 posibles), coloca la mejor diferencia de puntos frente al Atlético a estas alturas en la era Simeone y aspira a igualar el récord histórico de siete triunfos consecutivos en el inicio liguero.
Así llega el Atlético de Madrid al derbi
El Atlético de Madrid encara el derbi madrileño tras un inicio de liga marcado por la irregularidad, pero con señales de reacción en casa. El conjunto del Cholo Simeone suma 9 puntos en las primeras seis jornadas, tras cosechar dos victorias, tres empates y una sola derrota, resultados que lo tienen en el puesto nueve, lejos del liderato. La escuadra rojiblanca viene de un trabajado triunfo 3-2 ante el Rayo Vallecano, con un hat-trick decisivo de Julián Álvarez que reafirma la fortaleza colchonera en el Metropolitano: solo ha sufrido una derrota en sus últimos 22 compromisos ligueros como local.
El Atlético ya está en su casa
Vestuarios listos
Simeone no mira el «puntaje»
La victoria del pasado miércoles contra el Rayo fue un despertar para el Atlético. Era sólo la segunda de la temporada, un curso que ha nacido torcido para los rojiblancos, que completan las seis jornadas con tres empates y una derrota. Mientras el Real Madrid lo... (Seguir leyendo)
Ya tenemos la alineación del Atlético de Madrid
Ellos son los once elegidos por Diego Simeone:
- Oblak (13)
- Llorente (14)
- Le Normand (24)
- Lenglet (15)
- Hancko (17)
- Giuliano (20)
- Barrios (8)
- Koke (6)
- Nico González (23)
- Sørloth (9)
- Julián Álvarez (19)
Ya tenemos la alineación del Real Madrid
Ellos son los once elegidos por Xabi Alonso:
- Courtois (1)
- Carvajal (2)
- Militão (3)
- Huijsen (24)
- Carreras (18)
- Tchouaméni (14)
- Fede Valverde (8)
- Güler (15)
- Bellingham (5)
- Vinicius (7)
- Mbappé (10)
Más que un derbi...
Ya estamos en modo derbi
El Metropolitano ya vibra
🏟️ El estadio Riyadh Air Metropolitano es el epicentro de la séptima jornada de LaLiga EA Sports, donde ya se concentran miles de aficionados para vivir uno de los partidos más esperados del calendario. El Atlético busca cambiar la dinámica de inicio de temporada ante un Real Madrid que llega como líder indiscutido y con pleno de victorias.
Los convocados de Xabi
Las palabras de Xabi Alonso para el derbi
Real Madrid: Último entrenamiento antes del derbi
La lista de convocados de Simeone
Declaraciones de Diego Simeone
Atlético: Último entrenamiento previo al partido de hoy
¡¡COMENZAMOS!!
Les damos la bienvenida al directo del partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. El derbi madrileño que corresponde a la séptima jornada de LaLiga EA Sports. 👋🏻⚽
