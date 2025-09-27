Alcaraz borra las dudas sobre su tobillo izquierdo camino de los cuartos de Tokio

Carlos Alcarazestá en cuartos de final del torneo de Tokiosin rastro alguno del susto que protagonizó en la primera ronda con su tobillo izquierdo. Esa fue la mejor conclusión del partido ante Bergs que resolvió por 6-4 y 6-3 en una hora y 20 minutos. Ante el belga, Carlitos alternó momentos brillantes con un servicio un tanto irregular. Suficiente para citarse con Brandon Nakashima en cuartos. Con el estadounindese sólo hay un precedente. Fue en 2021 en las Next Gen ATP Final, el Torneo de Maestros de los Jóvenes. Se impuso Alcaraz en tres sets al jugador que en la actualidad es el número 33 del mundo.

Alcaraz fue capaz de resolver con relativa autoridad un partido en el que durante algunos tramos flaqueó en el servicio. Sufrió dos roturas en el primer set y una más en el segundo. Pero fue capaz de contrarrestarlo con un dominio de la situación basado en la cantidad de golpes ganadores de todos los colores que es capaz de conectar. El belga salió contestón, pero el español fue capaz de aprovechar la extrema fragilidad que mostró con el segundo servicio. En poco más de una hora, Carlitos despejó todas las dudas que habían surgido después del inquietante gesto de su tobillo izquierdo en el partido anterior.

Así hemos vivido el Alcaraz - Bergs, en directo hoy: octavos de final del ATP 500 de Tokio 2025, en vivo online