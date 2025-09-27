Tenis
Alcaraz borra las dudas sobre su tobillo izquierdo camino de los cuartos de Tokio
Carlitos se impuso al belga Bergs por 6-4 y 6-3 en una hora y 20 minutos. Ahora le espera el estadounidense Nakashima
Carlos Alcarazestá en cuartos de final del torneo de Tokiosin rastro alguno del susto que protagonizó en la primera ronda con su tobillo izquierdo. Esa fue la mejor conclusión del partido ante Bergs que resolvió por 6-4 y 6-3 en una hora y 20 minutos. Ante el belga, Carlitos alternó momentos brillantes con un servicio un tanto irregular. Suficiente para citarse con Brandon Nakashima en cuartos. Con el estadounindese sólo hay un precedente. Fue en 2021 en las Next Gen ATP Final, el Torneo de Maestros de los Jóvenes. Se impuso Alcaraz en tres sets al jugador que en la actualidad es el número 33 del mundo.
Alcaraz fue capaz de resolver con relativa autoridad un partido en el que durante algunos tramos flaqueó en el servicio. Sufrió dos roturas en el primer set y una más en el segundo. Pero fue capaz de contrarrestarlo con un dominio de la situación basado en la cantidad de golpes ganadores de todos los colores que es capaz de conectar. El belga salió contestón, pero el español fue capaz de aprovechar la extrema fragilidad que mostró con el segundo servicio. En poco más de una hora, Carlitos despejó todas las dudas que habían surgido después del inquietante gesto de su tobillo izquierdo en el partido anterior.
Así hemos vivido el Alcaraz - Bergs, en directo hoy: octavos de final del ATP 500 de Tokio 2025, en vivo online
Alcaraz ya está en cuartos de final de Tokio tras superar a Bergs por 6-4 y 6-3
Peleó el belga e incluso llegó a disponer de una nueva bola de break. La resolvió Alcaraz con un saque directo y fue la manera de enfilar el camino a cuartos. Pese a la irregularidad mostrada con el servicio. Carlitos ha sido bastante superior al animoso belga. Mañana será el turno de Nakashima en torno a las 10:30-11:00 de la mañana hora española y estaremos aquí para contarlo. ¡Muchas gracias y buen sábado a todos!
Alcaraz, 5 - Bergs, 3 (6-4)
El belga no quiere marcharse todavía y ha desafiado a Alcaraz a que resuelva el partido con su servicio.
Alcaraz, 5 - Bergs, 2 (6-4)
Alcaraz ha defendido su servicio cuando más falta hacía. Tendrá la opción de cerrar el pase a cuartos al resto.
Alcaraz, 4 - Bergs, 2 (6-4)
No termina de asentarse el belga con su servicio. Está peligroso al resto, pero con el servicio hipoteca todo lo bueno que muestra cuando sirve Carlitos.
Alcaraz, 3 - Bergs, 2 (6-4)
Un saque directo ha servido para anular la primera bola de break que ha tenido Bergs en el quinto juego. Pero luego ha cometido un error con el revés y un error con la derecha. Una alfombra para el belga que se reengancha al partido. El primero que alcance cierta estabilidad con su servicio tendrá mucho terreno ganado.
Alcaraz, 3 - Bergs, 1 (6-4)
El belga ha resuelto con relativa comodidad su saque para apuntarse el primer juego del segundo set. Veremos si Alcaraz confirma su solidez con el servicio y no recae en la irregularidad que ha mostrado en el primer set. Apostamos por lo primero.
Alcaraz, 3 - Bergs, 0 (6-4)
La fortaleza en el servicio era el único detalle que le faltaba al tenis de Alcaraz en Tokio y en el tercer juego sí que ha aparecido. Medio trabajo hecho para resolver el segundo parcial. Sinner ya está descansando en Pekín. El italiano ha endosado un rosco a Atmane para terminar imponiéndose por 6-4, 5-7 y 6-0.
Alcaraz, 2 - Bergs, 0 (6-4)
Alcaraz no quiere complicaciones. Desde un 40-15, Bergs ha regalado una doble falta y eso le ha abierto la puerta a Carlitos. El segundo saque del belga está siendo muy atacable. Y el español en cuanto ha olido sangre se ha ido a por el belga. Bergs tiene problemas serios con su segundo servicio.
Alcaraz, 1 - Bergs, 0 (6-4)
Resuelve Alcaraz el primer juego con la facilidad que no mostrado en algún tramo del primer set con su servicio. En Pekín, Sinner está a punto de rematar la faena con un rotundo 5-0 en el tercero.
Alcaraz, 6 - Bergs, 4
Tres breaks de Alcaraz y un par del belga han marcado el desarrollo del primer set. En 34 minutos Carlitos ha resuelto el primer parcial. Lo mejor es que no hay ni rastro del susto en el tobillo izquierdo que vivió ante Báez. Si el de El Palmar se estabiliza con su servicio no debe tener problemas para citarse con Nakashima en cuartos.
Alcaraz, 5 - Bergs, 4
Pues ha salido contestón Bergs. El servicio no le ha hecho daño y ha conectado varios buenos restos como en el tercer juego. Un buen passing de Bergs ha desbordado a Alcaraz en la red así que hay que seguir trabajándose el set. Ha sufrido dos "breaks" Alcaraz. Por ahí está flojeando el español. En Pekín, Sinner se ha rehecho después de ceder el segundo set y ya domina a Atmane por 3-0 en el tercero. El italiano no quiere bromas.
Alcaraz, 5 - Bergs, 3
Juego en blanco para el belga. Bergs ha logrado romper el parcial de Alcaraz con un juego en blanco. No le preocupa lo más mínimo a Carlitos. Servirá para ganar el set.
Suena La potra salvaje en Tokio
Pues en el parón en el Ariake Coliseum, Alcaraz se parte de risa porque al DJ del estadio no se le ha ocurrido otra cosa más que pinchar La potra salvaje. Carlitos mira a su palco y se ríe. Esto tiene buena pinta.
Alcaraz, 5 - Bergs, 2
Esto se ha convertido en un monólogo del jugador de El Palmar. Alcaraz ha abierto la bolsa de las raquetas y está empezando a enseñar golpes ganadores de todos los colores. Lo que empezó complicándose ha pasado a ser un recital del español. Ya son cuatro juegos seguidos. Llevamos 25 minutos de partido y Carlitos está en disposición de cerrar el primer parcial.
Alcaraz, 4 - Bergs, 2
Está metiendo Alcaraz una colección de palos importante. Samuel López, en la grada, sonríe porque Carlitos está mostrándose muy firme en su tenis y plenamente recuperado en su físico. El belga está empezando a no saber dónde meterse con todo lo que se le viene encima. Un 0-40 ha permitido al español sumar su tercer juego seguido.
Alcaraz, 3 - Bergs, 2
Ha tenido el efecto deseado el break protagonizado por el belga. Desde la rotura sólo una raqueta manda en el Coliseum Ariake. Alcaraz ha dejado varios detalles que revelan el nivel de su tenis. La derecha profunda desde el fondo, un impecable revés a dos manos y una volea canónica han servido para que el español se apunte el quinto set. Mientras, en Pekín, Sinner tiene que irse al tercer set ante el frances Terence Atmane. !Ojo¡
Alcaraz, 2 - Bergs, 2
Pues ha enderezado Alcaraz su partido número 71 de esta temporada (63 victorias y 7 derrotas). Carlitos ha logrado dominar el servicio de Bergs para igualar el break. Ha dado un paso al frente y se ha mostrado dominador para enseñar al belga quién es el número uno del mundo.
Alcaraz, 1 - Bergs, 2
Se rebela el belga con tres buenos restos y un sorprendente 0-40. Se ha marcado un juego de escándalo Zizou (recordemos que el nombre se debe a Zinedine Zidane) con tres buenos restos y un punto perfecto para sumar el primer break: derecha profunda, subida a la red y bote pronto que ha sido demasiado para Carlitos. Está bien como aviso y para que Alcaraz sepa lo que tiene enfrente.
Alcaraz, 1 - Bergs, 1
El belga está en el mejor momento de su carrera. Ocupa el puesto 45 del mundo y la última derrota de Alcaraz en un partido que no fue una final fue precisamente ante un belga, Goffin. Aquello fue en su estreno en Miami. De momento Bergs ha resuelto su servicio cediendo un par de puntos
Alcaraz, 1 - Bergs, 0
Una doble falta y un pleno de puntos ganados con el primer saque. Carlitos renunció ayer al entrenamiento para no forzar la zona afectada, pero de momento está jugando y moviéndose con la fluidez habitual.
Techo descubierto en Tokio y Alcaraz no parece resentirse del susto del jueves
El sustazo del jueves en el tobillo izquierdo parece que se ha quedado en nada. En el calentamiento se ha visto un Carlitos en perfecto estado, aunque en el pie izquierdo luce un vendaje debajo del calcetín. Hoy el techo está descubierto en Tokio
Alcaraz, en busca de los cuartos de final de Tokio
¡Muy buenos días! Ya tenemos a Alcaraz en la central de Tokio para medirse al belga Zizou Bergs. En cuartos de final ya espera el estadounidense Nakashima.
✕
Accede a tu cuenta para comentar