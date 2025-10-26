Octubre, mes del rezo del Rosario y por la Paz

El 13 de julio de 1917, en la Cova da Iria, la Virgen daba a conocer el que ha pasado a la Historia como «el mensaje de Fátima». Se lo dijo a los tres pastorinhos, Jacintita, Francisco y Lucía. Aquel año estaba en pleno desarrollo la Primera Guerra Mundial, comenzada en 1914, y las mujeres les rogaban que pidieran a la Virgen por el final de esa guerra que tenía en los frentes a sus hijos, hermanos y maridos. Ella les dijo que «esa guerra acabaría pronto» –como así fue–, «pero que las guerras son consecuencia de los pecados de los hombres» y que «si no había conversión, vendría otra guerra mayor»: que sería la Segunda Guerra Mundial.

Octubre es considerado por la Iglesia como un mes dedicado en especial al rezo del rosario y precisamente en este mismo mes, los Papas han realizado a lo largo de la historia reciente diversos actos y solemnes declaraciones ante el elevado riesgo de muy graves guerras en el mundo. Juan XXIII lo hizo el 25 de octubre de 1962, apenas haber dado comienzo al Concilio Ecuménico Vaticano II, mediante un dramático radiomensaje, ante la «crisis de los misiles de Cuba» que puso a EEUU y la URSS al borde de una auténtica catástrofe nuclear.

El siguiente Papa en hacerlo fue Pablo VI, quien el 4 de octubre de 1965, fiesta de San Francisco de Asís, realizó una histórica visita a la ONU en Nueva York, la primera de un Papa. «¡Nunca jamás guerra! ¡Es la paz, la paz!, la que debe guiar el destino de los pueblos y de toda la humanidad», proclamó ardientemente desde la tribuna de la Asamblea General.

El siguiente será Juan Pablo II en Asís, la ciudad de San Francisco, quien el 27 de octubre de 1986 se reunió con los representantes de las diferentes iglesias y comunidades cristianas para rezar juntos por la paz, en el primer encuentro interreligioso celebrado. Allí afirmará: «Hagamos de esta jornada una anticipación de un mundo en paz. ¡Que la paz llene nuestros corazones!».

También lo hará el Papa Francisco, el 26 de octubre de 2022, en el Coliseo Romano –lugar de memoria de los mártires cristianos–, quien dirigió a Dios una plegaria junto a representantes de diversas confesiones cristianas: «Que la tierra sea liberada de la guerra y la violencia… ¡No caigamos en la trampa del odio al enemigo!».

León XIV también ha pedido rezar el rosario en este mes, rogando por la paz en el mundo, y el pasado 11 de octubre lo rezó por la paz en la Plaza de San Pedro, acompañado de gran cantidad de fieles.