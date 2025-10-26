El dolor sigue un año después

La sociedad valenciana rindió ayer un emotivo y cálido homenaje a las 229 personas fallecidas en las inundaciones de la dana de hace un año, a las que se ha querido dar un abrazo simbólico en un acto con testimonios de sus familiares y peticiones de que no se les olvide y se haga justicia. Dos peticiones que comparten todas las personas de bien, pero que también entienden que las responsabilidades hay que compartirlas, no solo deben apuntar hacia una diana. Es cierto que la Generalitat no actuó con diligencia, tardó en tomar decisiones y mostró gran inoperancia, pero no es menos cierto que el Gobierno Central intenta eludir cualquier compromiso y asunción de deberes que, evidentemente, les hacen corresponsables de lo que pasó. No vale echar la culpa al adversario político y mediatizar la tragedia en beneficio electoral. No se lo merecen ni el recuerdo de las víctimas ni las familias.