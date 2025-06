Otro «aviso» a von der Leyen

La victoria, aunque por la mínima, del candidato conservador polaco Karol Nawrocki debería llamar a la reflexión a la actual Comisión Europea, aunque solo sea porque no es el único electorado comunitario que se decanta por apoyar posiciones «escépticas» con respecto a las actuales políticas de Bruselas. Ya el resultado de las pasadas elecciones al Parlamento Europeo, con el incremento del apoyo a los partidos de la derecha más radical, aconsejaba a la mayoría del centro-derecha un cambio de orientación en la estrategia climática y en la gestión de los flujos migratorios, pero la respuesta fue más de lo mismo, reeditando el pacto con una socialdemocracia en horas bajas. Si en Rumanía se salvó in extremis y previa repetición electoral la deriva hacia la radicalización, en Polonia no ha sido posible. Convendría, al menos, repensar los plazos y exigencias de la agenda 2030.