El plantón a la Justicia por parte de la mujer del presidente del Gobierno ha resonado como el eco de un petardo dentro de una cuba metálica. Begoña Gómez no acudió a su cita en el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid para que el juez Peinado le comunicara que, si hay juicio por malversación, será un jurado popular el que lo determine. Los otros dos investigados, la asesora de Moncloa y el delegado del Gobierno en Madrid, tampoco se han presentado ante el juez, en una estrategia combinada que deja claro el poco respeto que demuestran ante la Ley. Y no vale la excusa del componente de escarnio público que se quiere evitar. Nadie pone en duda la presunción de inocencia de los imputados, pero flaco favor hacen a su imagen pública con estos comportamientos. Como dice el sabio refranero popular castellano, el que no la hace no la teme.