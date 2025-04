Pletóricas declaraciones sanchistas

La Constitución recoge en su artículo 24.2 la «presunción de inocencia», que es un principio jurídico considerado como una incuestionable e histórica conquista democrática. Ahora María Jesús Montero, la número dos del sanchismo –Gobierno y PSOE–, considera inaceptable que esa presunción se anteponga a «la palabra de una mujer joven que denuncia violencia sexual», en referencia al caso del futbolista Dani Alves, que ha cumplido 14 meses en prisión preventiva. Tras la unánime condena de todas las asociaciones de jueces y fiscales, ahora Montero acusa a la oposición política del PP y Vox de «tergiversar» sus palabras, aunque de momento no consta que les haya dicho lo mismo a los representantes del Poder Judicial, que unánimemente se supone que también las habrían «tergiversado». En una jornada pletórica de grandilocuentes declaraciones, solo faltaba otra más de la locuaz vicepresidenta Montero, que ha merecido ser rubricada por su jefe supremo y único, sobre las universidades, anunciando que van a endurecer los criterios para fundar una universidad privada «porque no podemos permitir que alguien se compre el título y la formación». Lo cual no deja de ser sorprendente y grave si consideramos que son varios los miembros del gobierno sanchista que presuntamente habrían incurrido en esa fraudulenta conducta académica. Y eso sin olvidar que la famosa tesis doctoral de Sánchez fue efectuada en la Universidad (privada) Camilo José Cela, lo que daría la razón a los que le consideran como un doctor «cum fraude» en Economía. En concreto, se habrían licenciado en Derecho valiéndose de esa presunta conducta fraudulenta en universidades de tal condición, José Manuel Albares, Fernando Grande-Marlaska y Elma Saiz; mientras por su parte Jordi Hereu lo habría efectuado en Administración de Empresas. Tras la declaración de la ministra de Educación Pilar Alegría, en su condición también de portavoz del Gobierno, de que no presentan el proyecto de ley de Presupuestos en el Congreso, como también exige la Constitución, antes del 30 de septiembre de cada ejercicio «para no perder el tiempo», hay que concluir que la calidad académica y democrática del gobierno sanchista resulta indescriptible. Eso sin olvidar a Yolanda Díaz afirmando que «hay que trabajar menos para vivir mejor», de lo que hay que colegir que los parados o «fijos discontinuos» (para ella) deben ser los que más disfrutan de la vida al no trabajar. Tal parece que, en vez de un gobierno, hay un descoordinado coro con Sánchez al frente, auxiliado por sus dos vicepresidentas y su portavoz(a) oficial. Sin presupuestos y sin el Congreso, parecen querer entretener al personal para que se distraiga. Y así se olvide de su deslumbrante gestión gubernamental.