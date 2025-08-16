El peor fin de semana de la ola de calor: estas partes de España no se librarán de temperaturas de 44 grados

Lo venía advirtiendo un tiempo y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene su pronóstico para este fin de semana que acaba de comenzar. Será el peor de la ola de calor, desde que comenzara a principios de mes.

Aunque ahora parece que la ola se disipará el próximo lunes, la traca final va a ahogar varios puntos del país con temperaturas que superarán y por mucho los 40 grados centígrados. Incluso en el área cantábrica, donde las temperaturas suelen ser más suaves, se verá el mercurio entre los 36 y los 39 grados centígrados.

La Aemet espera ver máximas de hasta 42ºC en "amplias zonas de la mitad sur peninsular y en las depresiones del Ebro y del Duero", pero sin descartar que "en los valles del Guadiana, Guadalquivir y Segura se puedan alcanzar los 44ºC".

El tiempo en toda España este sábado 16 de agosto

En definitiva, se superarán los 35 grados en la mayor parte de la Península, salvo los litorales, zonas de montaña y el extremo norte, así como en zonas de Baleares y Canarias. Eso sí, también se espera un descenso ligero de las mínimas en la mitad occidental peninsular y un ascenso en general ligero en la mitad oriental y en las islas.

No bajarán de 20 en la mitad sur peninsular, exceptuando montañas, en la meseta norte y depresiones del noreste, siendo probable superar los 25 en el Mediterráneo, depresiones de la vertiente atlántica sur y no se descarta localmente en las depresiones del noreste.

De este modo, este sábado estará caracterizado por un tiempo anticiclónico bajo el predominio de altas presiones. Únicamente se espera nubosidad baja en el cantábrico occidental y el oeste de Galicia, con lloviznas débiles y bancos de nieblas en el mar y zonas litorales.

Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en zonas del interior, sin descartar algún chubasco aislado en zonas de montaña del Sistema Ibérico, donde iría acompañado por tormenta, y Pirineos.

Avisos meteorológicos para este sábado 16 de agosto

La Aemet mantiene a primera hora de este sábado un aviso amarillo por calor en Galicia, y avisos naranjas en Aragón, Illes Ballears, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y Comunitat Valenciana.

Estos avisos estarán activos en un principio entre las 12:00 y 20:00 horas.

También hay un aviso meteorológico rojo -por riesgo extremo- en Andalucía, en concreto entre las 13:00 horas y las 20:00 horas.