Renaciendo

Tardaremos tiempo en renacer y recuperarnos de las pérdidas humanas que desde hace diez días nos mantienen en vilo. Fue inaudito que varios cuerpos oficiales de seguridad y emergencias preparados para salvar vidas y paliar el dolor en tantos lugares de Valencia y en otras poblaciones, fueran desactivados el mismo miércoles 30 de octubre, listos ya para dirigirse hacia el lugar de la tragedia, con la proclama de que no hacía falta su ayuda. Decepción, impotencia y hasta el llanto, condujo a nuestros héroes anónimos esta incomprensible decisión que hasta bomberos franceses cuestionaban perplejos.

Fue la marea humana de voluntarios la que nos emocionó con su iniciativa de ayudar a los pueblos damnificados, la que nos motivó a renacer, a mantener la esperanza y el amor por España más vivos que nunca. Muchos jóvenes han reaccionado ejemplarmente demostrando su implicación, empatía y solidaridad. La ayuda profesional fue llegando, tarde, sumando a la herida de la destrucción y la desolación, la del profundo abandono.

Emocionantes fueron las palabras de la laureada científica reconocida internacionalmente con vocación humanitaria, Pilar Mateo, cuya empresa situada en Paiporta quedó totalmente destruida por una gota fría devastadora: «Es un apocalipsis. Estoy acostumbrada a grandes desastres, como el terremoto en El Salvador que viví, y allí iban bomberos, militares y gente de todos los países del mundo. Aquí no se ve y hace muchísima falta». Su empresa Inesfly, un referente mundial en el control de vectores que transmiten enfermedades endémicas y en el control de insectos, ha patentado una tecnología inofensiva para personas y animales pero muy eficaz para el control de enfermedades transmitidas por insectos. «Está totalmente destrozada… –dice Pilar– la fábrica, los laboratorios, la zona de microcápsulas… Saco fuerzas de donde puedo y me emociono con los ánimos que me dan de lugares de todo el mundo, que me piden que siga adelante y no dejemos la oportunidad de salvar al mundo».

Que así sea.