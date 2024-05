Sánchez: miralá, miralá, la Puerta de Alcalá

Este jueves 30 de mayo, es la fecha prevista para que el Congreso ratifique y apruebe definitivamente la infame ley vetada por el Senado, y que es el pago debido al secesionismo catalán para que Sánchez pueda seguir en La Moncloa una temporada más. Por cierto, que cumplirá esta semana seis años viviendo allí y volando en el Falcon, gracias a sus votos y a los de sus homónimos vascos de Bildu y el PNV. Desde luego que todos ellos pueden estar satisfechos de aquella maquiavélica operación. Así que enhorabuena a Puigdemont, Otegi, Ortuzar y Cía. ya que como socios y aliados separatistas y comunistas sanchistas, cuyo amor y respeto a España es perfectamente descriptible no hay duda de que se han salido con la suya de colocar al frente del gobierno a un personaje de las características deseadas por ellos para ese fin. Aunque no se olvide que el muñidor especial del otrora bautizado como «bloque de la moción de censura», fue Pablo Iglesias con su formación Podemos, y que no parece estén muy satisfechos con el balance político conseguido. Y con Yolanda y su «suma cero», a la espera de tomarle el relevo en su éxito, lo que ahora no parece les desagrada en exceso; se les podría aplicar que «en el pecado llevan la penitencia» (con perdón). Como pórtico de la campaña de las elecciones europeas del 9 de junio y de cierre de una semana marcada por dos lamentables rupturas con Argentina e Israel y de dos gatillazos parlamentarios con las leyes contra el proxenetismo y el Suelo, el PP convocó ayer una gran concentración ante la Puerta de Alcalá de Madrid. Con poco más de seis meses desde la última investidura de Sánchez, su gobierno ha acreditado la más absoluta incapacidad de serlo, mostrándose incapaz no sólo de aprobar los Presupuestos generales del Estado, –siendo «un objeto inútil»– sino de aprobar ninguna ley salvo la autoamnistía secesionista. Pretender mantener esta situación durante toda la legislatura es misión auténticamente imposible, por más que sus palmeros para la ocasión, simulando creérselo, y coreen que «hay Gobierno para rato». La multitud congregada ayer en un domingo particularmente caluroso, sintonizó con una opinión pública y parcialmente publicada, que rechaza la situación a la que ha llevado el sanchismo a España. No hace falta ser de derechas ni de «ultraderecha» para decir ¡basta ya! a esta indigna situación que incluso socialistas conocidos y reconocidos, critican cada vez más abiertamente. Esperemos el resultado del 9J en el que el «Cistezanos» ya da claramente ganador a Sánchez.