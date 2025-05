Seguimos a oscuras

La factoría de La Moncloa nos tiene a oscuras sobre las circunstancias del gran apagón que nos sumergió en una realidad tercermundista. Camino de las tres semanas de la caótica jornada, el Gobierno sigue sin facilitar a los españoles una versión oficial ni aclarar qué piensa hacer para que no se repita. La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, compareció ayer en el Congreso para referirse a tres «eventos» en Granada, Badajoz y Sevilla como relevantes en la desconexión en un relato que se alineó más con los informes europeos preliminares que con las aceleradas y borrosas explicaciones del Ejecutivo. Aagesen confirmó además que no se produjo ciberataque alguno. Se enmienda así la fábula que Pedro Sánchez ha querido mantener viva como distracción. Ni sabotaje ni ciberataque. Se cuidó, eso sí, de no señalar al mix energético del que alertó Red Eléctrica. La conclusión es que ni nos cuentan ni sabemos ni se responsabilizan. El sanchismo es opacidad y tinieblas.