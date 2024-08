Soltad a los perros porque se nos ha escapado

Desde que existe la aritmética variable el mes de agosto ya no es lo que era. El que consiga desconectar puede encontrarse con sorpresas más o menos agradables en función de dónde viva. Quien tenga la suerte de hacerlo en la Comunidad Valenciana o la Región de Murcia tiene que saber que a la vuelta de las vacaciones seguirán siendo las peores financiadas por el Gobierno mientras que Cataluña les ha adelantado por la derecha.

Para que Salvador Illa sea presidente de la Generalitat, Cataluña se sumará a la lista de las regiones singulares que manejan sus impuestos, pues tendrá una agencia tributaria propia. Dejará, por fin, de ser una comunidad del «montón» que tiene que conformarse con recibir lo que marca un modelo de financiación que lleva caducado desde 2014.

ERC va a lo suyo. No hay nada que reprochar a un partido que simplemente persigue sus objetivos. Jamás se ha escondido. Busca la independencia y para ello el dinero es imprescindible. De quien sí cabía más esperar es del presidente de todos los españoles y también del PSOE, un partido de Gobierno y que aspira a volver a la Generalitat valenciana o que hasta puede pensar que algún día volverá a representar los intereses de los murcianos.

El argumentario oficial asegura que el «cupo catalán» no es beneficioso solo para Cataluña, sino también para toda España. Y hay que creérselo aunque no haya documento alguno que explique cómo afectará al resto de autonomías. Hablar de discriminación o de financiación a la carta es cosa de la derecha.

Lo cierto es que con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno no se ha avanzado absolutamente nada en un cambio de modelo de financiación que debería haberse revisado hace diez años. Una década incumpliendo la ley.

A la vista está que dar solución a este problema no ha sido su prioridad. La prueba es que Compromís no ha tenido más remedio que anunciar que no tendrá sus votos si no se resuelve la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana.

No sé qué música estará escuchando este verano Pedro Sánchez. Hubo un año que no dudó en subirse al Falcon para pasar una noche en el FIB, pero estoy segura que algo habrá oído de Arde Bogotá, triunfadores absolutos de los festivales que antes frecuentaba.

«Soltad a los perros porque me he escapado», canta el grupo de Cartagena en un tema que habla de resistir, pese a que existan pocas posibilidades de salir victorioso. Sánchez está decidido a «hacerlo largo» y vuelve a dejar con cara de tontos a las autonomías a las que no necesita. La única pregunta es cuánto aguantará.