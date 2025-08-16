El último adiós a Javier Lambán en su localidad natal: "Se nos va un referente"

La comunidad aragonesa sigue de luto tras la muerte del expresidente socialista Javier Lambán. En un acto íntimo, a petición de sus familiares y amigos, en su localidad natal de Ejea de los Caballeros, se ha despedido y se ha rendido homenaje a uno de los versos libres del PSOE y que puso las reclamas de Aragón por encima de sus beneficios personales. Antes del funeral, los vecinos han tenido la oportunidad de realizar las últimas ofrendas a su memoria.

Anarquista convencido en sus inicios hasta que escuchó a Felipe González en un discurso que iba a boicotear, Javier Lambán, pese a sus desencuentros en el seno de su partido a raíz de la llegada al poder de Pedro Sánchez, ha recibido el cariño de los diversos miembros de la organización.

En este sentido, la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría ha olvidado sus discrepancias, ya que bajo sus palabras en las filas del PSOE "siempre han existido diversas voces" y en estos momentos priman "el respeto personal y el reconocimiento a su carrera profesional" de una persona que "siempre puso Aragón por encima de todo".

"Todos los socialistas aragoneses queríamos trasladar nuestro respeto y nuestro pésame a su familia y a todo el pueblo de Ejea. Para él, era su casa y una de sus principales prioridades...Hablaba con absoluta contundencia. Los socialistas le vamos a echar siempre de menos. Que la tierra te sea leve", ha apostillado su sucesora.

El adiós de su amigo García Page y el recuerdo de Jorge Azcón

El presidente de Castilla la Mancha, Emiliano García Page, una de las personas más cercanas en el PSOE ha cancelado sus compromisos para despedir a su amigo Lambán. Antes de la llegada de su compañera de partido, Pilar Alegría, el manchego ha querido despedirse de una persona "que se encontraba en política por vocación". "A mí se me va un amigo, pero a todos se nos va un referente", ha sentenciado compungido García Page.

Por su parte, el actual presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha indicado que será recordado "como alguien que sirvió a los intereses de la comunidad" con una constancia y unas "características muy definitorias de su fuerte personalidad". A la espera del permiso de la familia, el Gobierno de la región ha pedido realizar un homenaje al que podrán acudir todos los ciudadanos que quieran despedir al expresidente socialista.

Ahora Javier Lambán que ha sido incinerado pasadas la 13:00 de la tarde descansa en paz con el recuerdo imborrable en su familia y en el conjunto de la sociedad aragonesa y de la española.