Arden varias casas en Casar de Cáceres y preocupa mucho que el fuego se acerque a Plasencia

Extremadura ha vivido una noche de trabajo muy intenso, con momentos "extremadamente delicados" que no pudieron impedir que ardieran varias casas en la urbanización Navas de la Mata, en Casar de Cáceres, y en estos momentos es muy preocupante la evolución del incendio de Jarilla, que se acerca a la ciudad de Plasencia.

El consejero de Presidencia, Interior y Dialogo Social, Abel Bautista, ha vuelto a comparecer ante los medios tras la reunión del Cecopi y ha precisado que a estas horas permanecen confinados los vecinos de Casas del Monte y los de Segura de Toro.

La presidenta de la Junta, María Guardiola, solicitó anoche el apoyo de comunidades autónomas no limítrofes como Murcia, Valencia, Cantabria y Aragón, para que den apoyo a Extremadura como ya lo hacen, además de la UME, Andalucía, Castilla la Mancha y Madrid.

Extremadura pedirá también hoy formalmente el despliegue de medios operativos del Ejército y del Mecanismo Europeo de Protección Civil para que ayuden a la región a controlar sus incendios.