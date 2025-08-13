El submarino: La deuda que viene

Las comunidades autónomas abonarán 11.789 millones de euros en intereses de deuda en 2028, lo que supone multiplicar por tres el coste que soportaban en 2022. Así lo determina un informe de Fedea, que advierte de que esta situación obligaría a redirigir recursos crecientes desde otras políticas públicas hacia el pago del servicio de la deuda. Y la región que se lleva la peor parte vuelve a ser Cataluña, la que más debe al Estado después de años de despilfarro, de haber puesto los fondos públicos al servicio de menesteres ajenos a los ciudadanos y a favor de una independencia financiada con dinero de todos los españoles. Según los cálculos del think tank, la región presidida por Illa deberá afrontar 1.793 millones de euros en el gasto de intereses, lo que supone un incremento del 174%, salvo que «papá» Sánchez salga al rescate con la quita de deuda prometida.