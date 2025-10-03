Todos contra Mónica García

No se recuerda una posición tan unánime en contra de un ministro/a de Sanidad como la que ha provocado la sectaria, intransigente, dogmática, intolerante, partidista, prosélita y amante del unilateralismo Mónica García, que ha conseguido lo impensable, poner de acuerdo al dispar sector sanitario, que está llamado hoy a la huelga para reclamar un Estatuto Marco negociado y sin imposiciones autoritarias para la profesión médica. Cinco meses después de la última movilización nacional, la situación ha ido a peor para los médicos y facultativos que trabajan en el Sistema Nacional de Salud (SNS) por el estancamiento y congelación de la mesa de diálogo, paralizada por las imposiciones de una ministra aislada en su propia demagogia. Inflexible y empeñada en negar a los médicos una mejora de sus condiciones laborales, García volverá a esconderse en su populismo para justificar lo injustificable.