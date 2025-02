La trastienda de Karla

Tendemos a pensar que los guapos son buenos y que los genios lo son en todas sus facetas. La sorpresa llega cuando descubrimos que ellos, como todos nosotros, tienen escaparate y trastienda. No podemos creer que ese hombre atractivo y carismático fuera un asesino en serie… Tampoco que aquel poeta de sensibilidad extrema pudiera tratar a su hija con hidrocefalia como si fuese un monstruo y violara a una menor… Pero ahí está el descomunal historial de crueles asesinatos del tristemente famoso Ted Bundy y el desgraciado comportamiento de Neruda hacia su hija Malva Marina, además de su propia confesión de violación en su biografía póstuma Confieso que he vivido. No hay ser humano que no tenga escaparate y trastienda y que no esconda en ella cierta oscuridad, de mayor o menor grado. Hasta la madre Teresa de Calcuta. Es cierto que hay oscuridades menos graves que otras y no es lo mismo ser un asesino o un maltratador, que propugnar que el sacrificio no puede estar exento de dolor y casi exigirlo…; pero también que es más fácil que esa parte oscura ni se nos vea ni se nos note, si no tenemos que exponernos al juicio público.

Antes de su nominación, la actriz Karla Sofía Gascón no era considerada la grandísima actriz que es, como prueba su extraordinaria interpretación en la película Emilia Pérez. Solo era una intérprete trans y reivindicativa, que aún tenía mucho por demostrar. Cuando le llega el brillo del reconocimiento, siempre envenenado, lo hace junto con un hurgado en el cubo de la basura personal y aparece lo peor de su trastienda: unos tuits de contenido racista. Y el mundo entero se echa sobre ella. Ese mundo entero que tantas veces esconde sus propias miserias en el whatsapp.

No digo que los de Gascón no sean indeseables, digo que, quizás, los que la disparan tienen tanto o más de lo que arrepentirse. Y también que cancelar a los artistas o genios por sus «malvadeces» es un acto de hipocresía, porque solo lo hacemos cuando nos conviene. ¿O acaso si mañana se descubriera que Fleming había sido un maltratador, dejaríamos de utilizar la penicilina o si saliera a la luz que Edison había sido un asesino, apagaríamos la luz del mundo?