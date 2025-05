El Tribunal Supremo es muy claro

Es cierto que tras los últimos años de gestión gubernamental queda muy poco espacio para la capacidad de asombro en la opinión pública española, pero aún así no deja de ser estupefaciente que el Gobierno no haya cumplimentado una resolución del Tribunal Supremo dictada en marzo y cuya comprensión del contenido no precisa de sesudos estudios hermenéuticos. Dice el alto tribunal que corresponde al Ejecutivo de la Nación, es decir, el que preside Pedro Sánchez, hacerse cargo de manera inmediata del millar de inmigrantes menores no acompañados que se encuentran en Canarias en condiciones de hacinamiento y que por su edad son responsabilidad de las instituciones del Estado. Pero no pasa nada. Hay dinero para otras cosas, no para esos niños y adolescentes que se han jugado la vida en el mar a la búsqueda de un futuro mejor o, cuando menos, que no les maltrate.