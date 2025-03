Trump, frente a su «lawfare»

Últimamente, todos los dirigentes populistas tienen problemas de «lawfare». Los de países democráticos, claro, que en los demás ya se han encargado de conformar una judicatura a la medida del régimen y todo sale a pedir de boca. Le está pasando al presidente norteamericano, Donald Trump, al que algunos jueces le ponen palos en las ruedas porque, al parecer, no entienden que sea de lo más normal del mundo enviar a unas personas a una cárcel en el extranjero, donde se les exhibe públicamente, se les rapa el cabello y se les humilla sin haber sido juzgadas y sentenciadas. La verdad, qué raros son los jueces. Claro que Trump ha recurrido al Tribunal Supremo estadounidense, que también hace las veces de nuestro Tribunal Constitucional, el que dirige Conde-Pumpido, para que meta en vereda a esos magistrados rebeldes que no le dejan gobernar. Lo mismo lo consigue, aunque no apostaríamos por ello.