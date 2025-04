Del tsunami de Puigdemont a los de Trump

De «tsunami democrátic» calificaron los CDR y sus mentores las movilizaciones con alteraciones del orden público y daños a bienes públicos y privados que tuvieron su momento culminante con el procés tras el 1º de octubre de 2017. Ahora son España, Europa y el resto del mundo quienes se ven sometidos a otros «tsunamis», aunque diferentes, al ser económico-políticos y causados por las medidas adoptadas por Donald Trump respecto al intercambio comercial internacional en materia de aranceles. Está por ver si estas medidas conseguirán su objetivo de «Make America Great Again», «hacer grande a América otra vez», pero de lo que no hay duda es que ha generado un tsunami político de alcance y consecuencias imprevisibles. Como resulta evidente -sea para bien o para mal- ha colocado nuevamente a los EEUU en el epicentro de la geopolítica global. Si le añadimos el «tsunami» armamentístico, es indiscutible que Trump acredita que tiene en sus manos -cuando menos- la estabilidad económica y política de Occidente. Debe ser por eso que Sánchez se va a visitar China y diversos satélites suyos de la mano de Zapatero, su virtual embajador mundial plenipotenciario y ante Xi Jinping, mientras en el ámbito nacional esta situación ya está teniendo réplicas notables en las izquierdas sanchistas que ven a Sánchez como «el señor de la guerra» dejando atrás su «pacifismo de salón» que le llevó a declararse incluso partidario de la supresión del ministerio de Defensa. Ahora pretende convencer a la UE, a la OTAN, a Sumar y a Podemos de que es posible cumplir con todos ellos simultaneando sus respectivas exigencias en ese ámbito; lo que es una auténtica contradicción existencial. Aunque sería algo imposible con unos socios que no tuvieran como su objetivo prioritario el seguir aferrados a sus cargos por encima de cualquier otra consideración, como es el caso de los componentes del sanchismo. Pero la situación es tan crítica que Podemos ya ha desenterrado su hacha de guerra contra Yolanda Díaz, presentando a Irene Montero como su candidata a encabezar la lista para las próximas elecciones generales. Es evidente que ese movimiento político ni es casual ni puede pasar desapercibido para cualquier observador de la política nacional. Cuando presuntamente hay gobierno hasta 2027 como el sanchismo repite cual consigna oficial, este anuncio es un claro aviso a navegantes, no olvidando que los cuatro diputados de Pablo Iglesias tienen es su mano hacer caer a Sánchez. Y que si la extrema izquierda va dividida, el sanchismo tiene asegurada su derrota electoral . Excesivos «tsunamis».