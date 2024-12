En oposición a los gobiernos fachosféricos, todo poderoso unicornio que se precie velará por unos fingidos derechos fundamentales, ideales para recentales mansos con ínfulas. Mandamases distópicos harán realidad los deseos más chiflados del votonto. Los gobernantes unicornios lo prometerán todo: «¿Tú, qué quieres?, ¿que el Registro Civil te reconozca como Gran León de Narnia? ¡Hecho! Haremos una ley que así lo disponga. Ten en cuenta que las leyes son insignificancias que únicamente se tomaban en serio en tiempos de Moisés. ¿Tú, qué quieres, borrar tus crímenes de delincuente político para que dejes de ser un político preso y te conviertas, como decía aquella, en una presa política? ¡Ya está! ¿Acaso deseas que tus robos de dinerito público pasen a convertirse en actos heroicos en favor de tu patria unicornia? ¡Venga! ¿Quieres que ocultemos que lo haces todo por la pasta, para lograr que la borregada votonta crea que lo haces todo por la patria? ¡Vamos! ¿Exiges que te consigamos la Hacienda Pública, quitándoles todo a los demás para ponerlo en tu regordía cuenta…? ¡Chupao! ¡Esto de las leyes es un chollo, es magia, es dicho y hecho! Piensa cualquier disparate que se te ocurra y lo haremos realidad por el sencillo método de imponer una ley. Gracias a las leyes unicórnicas, el día menos pensado devolveremos la doncellez a las gónadas de la Bernarda del chiste. Una ley unicornio puede conseguirlo todo: por ley se reduce el número de parados, el déficit, los índices de miseria (no solo moral) que nos anegan, ¡y las cuentas se convierten en cuentos! Por ley se cambian la naturaleza del personal o del medioambiente, se amplían cupos, se genera dinero mediante Deuda Pública que pagarás tú, junto con tus hijos, nietos, bisnietos, etc., (¡pringaos!). Haz realidad tus sueños. ¡Vótanos! No encontrarás mejor oferta de Legislatura Fantástica que la del Partido Unicornio. Gracias a las leyes unicornio tendrás el cutis como pelaje de bebé koala. Por ley te declararé guapo y moderno. ¡Por ley te haré rey de la República Independiente de tu casa okupada!...»