Unidos contra Mónica García

La ínclita Mónica García tiene todas las trazas de pasar a la historia como la peor ministra de Sanidad que haya visto Gobierno alguno en nuestro país. Y ha habido unos cuantos para olvidar. Desde que fue nombrada, sus desatinos y dislates continuos, su falta de capacidad negociadora, sus desaciertos y equivocaciones constantes, su incapacidad para mantener un relato coherente y congruente con la realidad del sector sanitario ha llevado a estos profesionales al borde del caos por su empeño en imponer un estatuto marco sectario sin una negociación real y que no esconda trampas. Una jornada laboral máxima de 35 horas, el reconocimiento retributivo al nuevo modelo de clasificación profesional y el acceso a la jubilación anticipada voluntaria deberían ser objetivos de cabecera, pero los niega. Al menos ha conseguido lo impensable, poner de acuerdo a todas las asociaciones en su contra.