La urgente actualidad del Mensaje de Fátima

Hemos recordado el 50 aniversario de la «Revolución de los claveles» que acabó con el imperio colonial de Portugal en África, y que significó el cambio –del régimen del «Estado Novo» de 1933– a la actual República presidencial y parlamentaria. Recordándolo hoy desde Fátima, se entiende que pese a los presagios que apuntaban a un conflicto civil y militar de extrema gravedad, hubiera un tránsito pacífico. La Virgen eligió una muy pequeña aldea portuguesa para aparecerse a tres pastorinhos de 7, 9 y 10 años, -Jacintita , Francisco y Lucía respectivamente–, desde el 13 de mayo al 13 de octubre de 1917 para transmitir un mensaje de extraordinaria importancia para la humanidad. La Historia del siglo XX y del actual XXI, está marcada por aquella misericordiosa actuación de la Reina del Cielo y de la Tierra, Madre de Dios y Madre de la humanidad entera. Aquel 1917 fue un año crucial en la Historia, con la Primera Guerra Mundial y el triunfo de la revolución comunista que transformará el imperio Zarista de Rusia en la URSS. El mensaje de «la Blanca Señora» era la necesidad de una conversión del mundo para evitar una «guerra mayor» que la que se estaba produciendo –y que sería la Segunda Guerra Mundial– y además, evitar la expansión por el mundo de «los errores de Rusia»: que serán el comunismo. E incluso, para el caso de que –como así sucedió– no hubiera la conversión solicitada, concedió la Gracia extraordinaria de que esos males se evitarían consagrando Rusia por medio del Papa, a su Inmaculado Corazón, «en comunión con todos los Obispos del mundo». San Juan Pablo II, con la solemne consagración de 1984 consiguió del Cielo el gran milagro de que desapareciera el Muro de Berlín y la misma URSS sin enfrentamiento alguno entre la OTAN y el Pacto de Varsovia. Pese a anunciarse el 13 de mayo de 2000 en Fátima en la ceremonia de beatificación de los pastorinhos (ya canonizados en 2017), que se haría público el «3º Secreto», solo se dio a conocer la «visión» del 13 de julio de 1917, pero no su «interpretación», dada por la Virgen. Benedicto XVI afirmó en su peregrinación de 2010 allí, que «la dimensión profética del mensaje no pertenece al pasado, y que se equivoca quien eso diga». La guerra entre Rusia y Ucrania acabará no extendiéndose por Europa (…) si se cumple lo que todavía falta: extender la devoción al ICM mediante la devoción de los 5 primeros sábados de mes y el rezo del Rosario. «Necedad» para este mundo, tan «sabio» y racionalista. Pero Sabiduría de Dios.