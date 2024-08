La victoria pírrica de Marta Rovira

El aparato de ERC, liderado por Marta Rovira, ha conseguido imponer el apoyo a Salvador Illa a cambio de unos acuerdos que son irrealizables. Una vez más nos adentramos en el terreno de juego favorito de Sánchez que son los líos, la crispación y el enfrentamiento. El camino a la federalización, que la sociedad española no quiere, divide profundamente al PSOE y no cuenta con un apoyo parlamentario salvo en la enfebrecida imaginación de algún asesor que le habrá convencido de que es su pasaporte para seguir en La Moncloa. Rovira ha conseguido una victoria pírrica entre la militancia que divide aún más al partido, ya que un 53,5% no se puede considerar un éxito. No entiendo qué es lo que exactamente ha conseguido, porque la soberanía fiscal es algo inviable. Me recuerda aquella genialidad de sacar adelante una reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña sin apoyo popular y sin pactarlo con el PP. La dirección del PSOE, instalada en una soberbia infinita, vuelve a tropezar en la misma piedra a la vez que avanza, con paso firme, hacia la derrota electoral. Sánchez ha traicionado a Puigdemont, que ha perdido cualquier incentivo para apoyar a un político que le ha mentido en numerosas ocasiones.

Sánchez actúa como si fuera el amo y señor de España. No hay un proyecto, sino una huida hacia adelante. Cada mañana se levanta con un papel en blanco sobre la mesa e improvisa sus decisiones. Esa vacuidad absoluta le permite transitar del tradicional centralismo socialista, aunque enmascarado de un autonomismo que no aplica en su partido, al federalismo. Cuando le convenga impulsará una mutación constitucional, que avalará Conde-Pumpido, hacia un modelo confederal. A fuerza de solucionar los problemas no hace más que agravarlos. Ahora tiene un pacto de investidura de Illa, que no es de legislatura, que responde al mismo esquema que sufre en el Congreso. Rovira está muy contenta porque «nos tenemos que sentir muy orgullosos del partido que tenemos. La consulta ha sido un acierto». Hay que reconocer que como analista no tiene mucho futuro. Ha vendido al independentismo por un plato de lentejas, de lo que me alegro mucho, y cede el terreno a Puigdemont que tiene una oportunidad enorme para complicarle la vida tanto a ella como a Illa y a Sánchez.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE).