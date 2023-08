Yolanda es Rubia(les)

Yolanda es Rubiales, que diría un castizo de los de antes: «Yo-lan-da, por ser rubi-a-les, estás ga-nan-do mu-chos rea-les». Partan las palabras por dónde quieran. Yolanda, más que de pelotas, sabe cómo hacerla, ahora, a las feministas lobas que quieren sangre en forma de mechas balayage. Yolanda debería hacer la prueba del algodón en su casa, preguntar si alguna vez el rojo de su padre levantó a una chica en la fiesta de la aldea y le prometió amor eterno en un momento de euforia. El pico viene a ser ya lo que fue en los 80, una dosis que puede dejarte muerto, solo que en vez de en un descampado en un jacuzzi. La droga de Rubiales no deja marca, y menos en la cara, que tenemos que seguir trabajando. Pero empiezo a dudar de las de Yo-lan-da.

Antes de continuar juro ante mis lectores que ya he dejado constancia de que Rubiales es un zafio y un patán. Punto. Pero creían los demás que ahí quedaba el asunto. No, amores, cariños, guapísimos todos. Lo del lunes fue muy tierno. Buena parte del Gobierno, empezando por Yolanda, Yo-lan-da, se manifestó contra un ciudadano cuando lo normal es lo contrario, que un ciudadano, o un grupo de ellos, protesten contra el Gobierno, que es el que tiene el poder. Una vez vociferadas todas nuestras opiniones sobre Rubiales, a la vicepresidenta le correspondería tomar nota y no sumarse a la jauría humana si no quiere ser tachada de compinche necesaria para acabar con la vida de una persona, que es lo peor, pero es una persona que merece que alguien la juzgue aunque sea el cielo de la religión podemita. Yo-lan-da demuestra ser peor que el mal que dice combatir. De Irene Montero mejor no hablar. Esa estrategia de blanquear con Rubiales el «sólo sí es sí» es vomitiva, tan ruín como tocarse la bolsa escrotal. Panda de desalmados. Aprovecharse de un sinvergüenza para tapar vuestros delitos. Canallas. Yolanda se manifiesta pero yo le diría «Manifiéstate Yolanda», muéstranos lo bruja que puede ser una rubiales. Y seguir jugando a la güija.