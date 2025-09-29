Calendario laboral de País Vasco 2025: cuántos festivos y puentes quedan este año

A finales de septiembre muchos trabajadores ya están pensando en cómo exprimir los últimos festivos del año. Con el verano ya atrás y la vuelta a la rutina consolidada, toca mirar al calendario laboral para ver cuántos días libres restan en el País Vasco y si será posible organizar algún puente antes de despedir 2025.

El Gobierno Vasco aprobó para 2025 el calendario oficial de fiestas laborales con 12 festivos autonómicos a los que se suman hasta dos días locales, que dependen de cada municipio. Sin embargo, no todos caen en fechas que permitan alargar fines de semana, por lo que conviene repasar cuáles son los próximos días marcados en rojo para lo que queda de año.

Calendario laboral País Vasco: ¿qué festivos quedan en Euskadi en 2025?

Tras el verano, las siguientes fechas festivas a nivel autonómico son:

1 de noviembre (sábado): Todos los Santos

Todos los Santos 6 de diciembre (sábado): Día de la Constitución

Día de la Constitución 8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción

Inmaculada Concepción 25 de diciembre (jueves): Navidad

En total, cuatro festivos aún por delante. No obstante, hay un detalle clave: dos de ellos, 1 de noviembre y 6 de diciembre, caen en sábado, por lo que quienes trabajan de lunes a viernes no notarán diferencia. Esto deja, de facto, solo dos oportunidades claras de descanso extra en días laborables: el lunes 8 de diciembre y el jueves 25 de diciembre.

Estos son los primeros festivos de 2026

El arranque del nuevo año traerá buenas noticias: el 1 de enero (jueves) será festivo en todo el país, lo que unido a la jornada del 6 de enero (martes, Día de Reyes) permitirá a muchos planificar una semana muy corta con apenas tres días laborables. Quienes tengan margen para coger el viernes 2 o el lunes 5 podrán enlazar con Reyes y disfrutar de hasta seis días de descanso, una oportunidad perfecta para prolongar el parón navideño.

De momento en 2025, aunque pocos, también habría festivos en el País Vasco. La mejor oportunidad llegará con el puente de la Inmaculada, ya que al caer lunes permite un fin de semana largo del 6 al 8 de diciembre. Es, probablemente, el último gran respiro laboral antes de Navidad.

En cuanto al 25 de diciembre, al ser jueves, quienes puedan cogerse el viernes 26 disfrutarán de un puente de cuatro días para cerrar el año con calma o incluso preparar una escapada navideña. Con un calendario más ajustado en su recta final, toca ser creativo: aprovechar los festivos locales, unir vacaciones a los días clave y planificar con tiempo.