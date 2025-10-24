El look de Bad Gyal que desata las críticas de sus haters pero que se termina convirtiendo en tendencia

Lo que para las redes sociales fue un patinazo estético, para la prensa especializada estadounidense ha resultado ser una declaración de intenciones. Unos labios pintados de un intenso rosa chicle, motivo de mofa y crítica para muchos, han sido señalados por la revista Pop Sugar como una de las grandes tendencias de la temporada, un giro de guion que ha puesto las cosas en su sitio y ha redefinido la polémica.

De hecho, todo comenzó cuando la artista catalana compartió unas fotografías que, lejos de cosechar elogios, desencadenaron una auténtica tormenta en internet. Cientos de usuarios no tardaron en calificar su aspecto de infantil y poco favorecedor, cuestionando abiertamente su criterio a la hora de elegir un maquillaje que se salía de la norma y que, en un primer momento, pareció un simple error.

En el fondo, la discusión se centraba en si la cantante había cometido un error de bulto, una idea que se extendió rápidamente. La controversia se convirtió en un tema de debate viral que enfrentó a detractores y seguidores durante horas, demostrando el enorme poder de movilización que tiene la imagen de la artista.

La reivindicación de una precursora de estilo

Por su parte, la propia artista no se quedó de brazos cruzados. A través de su perfil de Instagram, Bad Gyal zanjó el asunto con un mensaje breve pero contundente, donde establecía una clara diferencia entre "las chicas que proponen" y aquellas que simplemente "imitan". Una declaración que se interpretó de manera unánime como una respuesta directa a quienes habían puesto en duda su audacia.

Asimismo, este episodio no es un hecho aislado, sino que encaja perfectamente en la identidad visual que la cantante lleva años construyendo. Su estética, a menudo arriesgada, bebe directamente de la cultura de principios de los 2000, un estilo conocido como Y2K que fusiona sin complejos el lujo, la moda urbana y la cultura de club, elementos que definen su sello personal.

En definitiva, la polémica de los labios rosas no hace sino consolidar la imagen de Bad Gyal como una figura que no se limita a seguir las corrientes, sino que se anticipa a ellas. Lejos de amedrentarse, parece utilizar las críticas como una confirmación de que va por el buen camino, asumiendo que este tipo de revuelo es el peaje a pagar por abrir nuevas sendas estilísticas.