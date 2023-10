A polémica por día: Pam dice ahora que "se odia a los gordos por pobres"

Pam ha vuelto a despertar la polémica y la incredulidad de la comunidad twittera ya a primera hora de la mañana. Si el domingo consideró "machismo" los comentarios que desaprobaban la vestimenta elegida por la socialista Francina Armengol para ejercer la presidencia del Congreso por "indecorosa", este lunes ha desplegado su particular versión sobre la visión de "odio" que tiene la sociedad de la gordura.

La secretaria de Estado de Irene Montero ha compartido, mencionándole, un texto que el activista morado Raúl Solís ha publicado en el medio de Pablo Iglesias, que lleva como título El negocio de la gordofobia.

"Detrás de la presión por la delgadez se esconde un negocio muy rentable basado en la infelicidad, en la insatisfacción con los cuerpos, en vender una normatividad imposible de alcanzar y en hacer de la aspiración un mecanismo de consumo insaciable" , llega a argumentar el autor del texto.

Pam ha citado exactamente un párrafo en que Solís defiende que "no se odia a los gordos por ser gordos, sino por intuir que son pobres. No es gordofobia,se llama clasismo", mostrado su absoluto apoyo a una tesis que, curiosamente, sostiene que no existe la gordofobia como el rechazo a las personas por ser anchos en el físico, sino como parte de la relación que según ellos existe entre estar gordo y tener escasos recursos económicos, es decir, odio clasista.

"Leed a Raúl Solís y agradecerle infinito haber escrito esto que es necesario, brutal, honesto y solo se lo vais a leer a muy poca gente", ha subrayado la alto cargo de Podemos.

"Cobras 123.649 euros", le recuerdan los ciudadanos

Centenares de ciudadanos han respondido al tweet recriminándole que haga propio un discurso que vincula directamente la pobreza con la gordura, cuando ella como secretaria de Estado de Igualdad y para la Violencia de Género percibe un salario de más de 100.000 euros, que supera con creces los 25.272 anuales que perciben como salario medio de los españoles. "Pam, cobras 123.649€ al año ¿qué estás diciendo?", le ha afeado uno de tantos usuarios.