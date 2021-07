¿Y por qué tanto secretismo sobre la Orden de Malta?

Volvemos a lo tabú, tienes enfrente a alguien y de repente se te acerca y te dice en voz baja “la persona con la que estabas hablando pertenece a la Orden de Malta” y esto se va repitiendo una y otra vez en plan ¿te enteraste de la cena que hubo ayer? … y otra vez en voz baja “eran de la Orden de Malta”, otro día en Madrid “: ¿has estado en este mercadillo? y nuevamente en voz baja: “son de la Orden de Malta”. Pasan los años y esto se repite y se repite.

Ya en Roma, hablando con colegas en el Cortile San Dámaso del Palacio Apostólico en el Vaticano, durante una visita de Estado al Papa Francisco, cuando aparecieron los Gentil Uomini, los caballeros papales que también son conocidos como los Caballeros de Su Santidad y que son asistentes laicos de la casa papal y del Papa en la Ciudad del Vaticano, que entre otras actividades son los encargados de acompañar a las visitas oficiales hasta su encuentro con el Pontífice, uno de los que estaba a mi lado me dice también en voz baja: “alguno pertenece a la Orden de Malta” y yo contesto: “pero ¿qué pasa que siempre que se habla de la Orden de Malta es como obligado bajar el tono de voz? y continué; si por lo que yo sé, es la misión médica más antigua del mundo, sus ayudas son enormes y están por todo el mundo. No recibí respuesta.

Puerta principal de la Orden de Malta y su misterioso agujero

En Roma, una de las actividades más sorprendentes es visitar la Piazza dei Cavalieri di Malta y asomarse por el agujero que hay en el gran portal que custodia un palacio con jardines que parecen imponentes.

Mirando por el agujero

Es un lugar en el que por lo general hay gente esperando para colocar la frente y ver por ese hueco misterioso. Es emocionante el momento en el que se descubre que al fondo se ve la Cúpula de San Pedro. Es una experiencia que evoca misterio.

La cúpula de San Pedro a través del agujero

Muchos llegan a la plaza sin saber qué esconden estos muros y se enteran una vez pasada la emoción del hallazgo dándose cuenta que es la sede de la histórica Orden de Malta. Después de vivir la primera experiencia de asomarme por el agujero, tuve la esperanza de entrar algún allí dentro, en esta villa enorme, detrás del portal con el agujero misterioso que da directamente a la cúpula del Vaticano y hacer algunas preguntas.

Llegó el día

Por mail llegó una invitación que no parecía real, venía de la Orden de Malta para visitar la Villa Magistral.

“Visita guiada a la Villa Magistral de la Soberana Orden de Malta. Invitación a conocer la sede del Gobierno de la Orden de Malta y la Iglesia Santa Maria in Aventino, único ejemplo arquitectónico del genial artista Giovanni Battista Piranesi del cual se celebraron en el 2020 trescientos años de su nacimiento. La visita terminará en los jardines que son famosos por su magnífica perspectiva gracias al curioso agujero en la puerta principal”.

El agujero visto por dentro de la Villa Magistral de la Orden de Malta

En la sala de reuniones, Eugenio Airoldi Director de la oficina de comunicación y la periodista Mariana Balfour que se ocupa de la comunicación institucional y diplomática y de las relaciones con la prensa, detallaron como funciona ésta orden religiosa laica, tal y como ellos la definen. Lo primero que comentó la Señora Balfour es justo lo que sabemos, que este lugar no es visitabile: “no es que se puede tocar la puerta y acceder a él” pero la buena noticia fue cuando dijo que “si es posible realizar visitas guiadas”, o sea que si es “visitabile” pero hay que avisar. Dentro de este imponente espacio se encuentra la Iglesia Santa Maria in Aventino que la han restaurado recientemente. Ha sido la única obra del artista Giovanni Battista Piranesi que en 1766 dejó hecha y de la cual se sabe que fue el Cardenal Giovanni Battista Rezzonico en 1764 las obras para el Priorato de la Orden de Malta que en aquellos tiempos esta zona del Aventino de Roma la ocupaban los Conventos de Santa Sabina y San Anselmo y dentro de estos muros y el misterioso agujero se encuentra El Gran Priorato de Roma de la Orden de Malta.

La Villa Magistral de la Orden de Malta en Roma

Los Templarios

En las notas históricas del librillo de Santa Maria in Aventino, hay una referencia a la Orden de los Templarios “En el siglo X, Alberico II donó el territorio en donde surge la Villa del Abad Oddone da Cluny para que difundiera la regla cluniacense quien fundó un monasterio benedictino fortificado, pero después pasó a la Orden de los Templarios para pasar después a la de los hospitales que es la actual orden de Malta desde el siglo XIV”

Y llegamos al punto que había que aclarar, a la Orden de Malta se le ha relacionado con los Templarios, y como no podía ser de otra manera había que preguntarlo. La señora Balfour contestó a mi pregunta ¿por qué no se habla de la Orden de Malta? y su relación con la Masonería y con los Templarios - respuesta de la Señora Balfour -“Esto se debe a una serie de mitos y leyendas que han estado asociados a la Orden de Malta desde la antigüedad. En realidad, la Orden de Malta viene a menudo confundida con otras Órdenes, como con la de los Templarios que ya no existe más, y hay por desgracia otras tantas Órdenes falsas. Esto para nosotros es un problema, nosotros desde el departamento de comunicación a menudo tenemos que desmentir sobre periódicos locales tanto italianos como africanos, sobre todo, de presuntos acuerdos que aquí nunca se han firmado. Son organizaciones que explotan el mismo nombre y fingen ser de la Orden de Malta. Por desgracia existen una serie de dificultades objetivas que repetidamente desvirtúan la actividad de la Orden de Malta” declaró y agregó " en los últimos años la Orden de Malta se ha abierto bastante a comunicar, pero está claro que es una institución muy antigua que por años ha trabajado sin hacerse publicidad porque no es su estilo” y recalcó “últimamente se está ha abriendo un poco al mundo” y para terminar comentó “ también estamos en un proceso de reforma del código constitucional que va en esta dirección para mejorar su transparencia”.

Una de las misiones principales de la Orden de Malta es su asistencia a los hospitales que están presentes en 120 países. No es una organización no gubernativa porque es un Ente Soberano, con relaciones diplomáticas con más de 110 estados, pero su principal actividad es ofrecer asistencia sanitaria, atención a inmigrantes, a personas sin techo, a personas y familias en situaciones precarias, en las zonas de guerra, etc. Han estado presente ofreciendo asistencia sanitaria en terremotos, huracanes y tantas otras situaciones de crisis que han sucedido en el mundo. Durante la pandemia ocasionada por el Covid “Cuando ha iniciado la crisis por la pandemia, los que se ocupaban de la asistencia medica y social han tenido que cambiar los planes porque no era posible ir a casa de las personas para brindarles asistencia. Las asociaciones se organizaron para encontrar una nueva manera de asistencia que permitiera superar el obstáculo del confinamiento, se activaron centralitas para ofrecer asistencia psicológica las 24 horas, se aumentaron de manera importante los bancos alimentarios y la distribución de medicinas para los ancianos y las personas que viven en sitios remotos. Se han construido nuevo hospital en Milán para pacientes Covid en el que la Orden de Malta ha contribuido” esto entre tantas otras acciones. Son trece mil quinientos miembros, ochenta mil voluntarios y cuarenta y dos mil dependientes de los cuales se cuentan con infinidad de médicos y enfermeras en ciento diez estados y embajadores repartidos por el mundo.

La orden nació en Jerusalén y la fundó un mercader de Amalfi que decidió establecerse en Tierra Santa y creó un centro de asistencia para peregrinos, en el 2013 festejó 900 años de historia.

Hay una frase que el Fra’ Franz von Lobstein que fue Gran Prior de Roma le dijo a Eugenio Airoldi el actual Director de Comunicación de la Orden de Malta: “Cuando te pregunten qué somos, debes de decir 5 cosas: 1 .- Es una Orden Religiosa, 2.- Es una Orden Religiosa, 3.- Es una Orden Religiosa, 4.- y hay una quinta.- es una Orden Religiosa.

Para ser parte de la Orden de Malta, Airoldi especificó que se requieren algunas caracteristicas fundamentales: ser católico practicante, porque la caracteristica principal de la Orden es ser Religiosa - Laica de la Iglesia Católica y la otra característica es haber contribuido en sus actividades, pero no por tener estas caracteristicas automáticamente se es parte de la Orden, en sus novecientos años de historia, la propia Orden ha elegido a sus socios, el director de comunicación acepta que es poco democrático pero ...es así.

El pasado 25 de Junio, el papa Francisco recibió al Gran Maestro Fra’ Marco Luzzago al cual el pontífice le dijo “Los quiero mucho, estoy con vosotros, seguid adelante”, en el encuentro el Gran maestro le puso al día de las actividades realizadas por la Orden en los últimos meses particularmente durante la pandemia del Covid. El Papa Francisco le ha subrayado al Gran Maestro la importancia de la vida religiosa, de ser capaces de seguir adelante con tiempos así y atrayendo a nuevos que tengan vocación “Usted habla con la diplomacia el corazón” le dijo Francisco a Fra’ Marco Luzzago.

Y tal como lo ofrecieron, quien quiera visitar la Villa Magistral de la Soberana Orden de Malta en Roma y la Iglesia Santa Maria in Aventino que hasta la fecha era impensable, debe de escribir un mail a :

Valérie Guillot v.guillot@orderofmalta.int.

La Orden reconocida por la Iglesia Católica en 1048 en Jerusalén y activa hasta la actualidad.