¿Qué santo se celebra hoy, miércoles 29 de octubre? Todo lo que debes saber del santoral de hoy

El santoral, también conocido como calendario litúrgico, es un libro religioso que contiene la lista de los santos reconocidos por la Iglesia Católica y que se celebra cada día del año. Más allá de una simple lista de nombres, el santoral representa un viaje fascinante a través de la fe, la historia y la cultura cristiana.

Qué santos se celebran hoy, miércoles 29 de octubre

Santa Rita de Casia: Aunque su festividad principal es el 22 de mayo, algunos calendarios la mencionan también en esta fecha.

San Miguel Arcángel: Vida y Pontificado

San Miguel Arcángel es uno de los tres arcángeles mencionados en la tradición cristiana, junto con San Gabriel y San Rafael. Su nombre significa "¿Quién como Dios?" y es considerado un líder entre los ángeles. Según la tradición, San Miguel desempeñó un papel fundamental en la lucha contra Satanás y las fuerzas del mal, destacando en la batalla celestial descrita en el libro del Apocalipsis (Ap 12, 7-9), donde lidera a los ángeles leales a Dios contra el dragón (Satanás). Además, se le atribuye la protección de los fieles y la defensa de la Iglesia.

Canonización y Legado

San Miguel Arcángel no fue canonizado en el sentido tradicional, ya que es un ser celestial y figura en las Escrituras. La Iglesia lo venera desde sus inicios y su culto ha sido reconocido oficialmente a lo largo de los siglos. La celebración de su festividad el 29 de octubre tiene raíces antiguas y fue reconocida formalmente por la Iglesia, siendo incluido en el Calendario Romano. La importancia de San Miguel se refleja en la existencia de numerosas iglesias dedicadas a él y en el uso de su imagen en la liturgia.

El legado de San Miguel Arcángel es profundo en la tradición cristiana. Es considerado el protector de la Iglesia y de los fieles, así como el guardián de las almas. San Miguel es a menudo invocado en momentos de dificultad y peligro, y su figura simboliza la lucha contra el mal. Muchas oraciones y devociones se han desarrollado en su honor, incluyendo la conocida "Oración a San Miguel Arcángel", que se reza para pedir protección y ayuda contra las fuerzas malignas. Además, su representación en el arte, como el famoso cuadro de Rafael que lo muestra derrotando al demonio, ha dejado una huella duradera en la cultura y la espiritualidad.

Exilio y Muerte

Dado que San Miguel Arcángel es un ser celestial y no un ser humano, no tiene un relato de exilio ni de muerte como se entendería en términos humanos. En la tradición, se le considera eternamente vivo en la presencia de Dios, actuando como intercesor y defensor. Su papel es más simbólico y espiritual, representando la lucha contra el mal y la protección de los seres humanos, sin un final físico en su existencia.