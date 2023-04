Rusia utiliza la represión religiosa en la Ucrania ocupada cerrando o expropiando lugares de culto

Un informe hecho público ayer por el Institute of Study of War (ISW en sus siglas en inglés), analizar en profundidad la represión religiosa que Rusia está llevando a cabo en los territorios ocupados en Ucrania desde el comienzo de la invasión. Moscú continúa utilizando la religión como arma, cometiendo graves violaciones de la libertad religiosa en la Ucrania ocupada con una campaña de persecución sistemática en las zonas ocupadas.

Desde febrero de 2022, los soldados rusos o las autoridades de ocupación han cometido al menos 76 actos de persecución religiosa en Ucrania. Así, habrían cerrado, nacionalizado o convertido a la fuerza al menos 26 lugares de culto a la Iglesia Ortodoxa Rusa del Patriarcado de Moscú controlada por el Kremlin, mataron o se apoderaron de al menos 29 clérigos o líderes religiosos y saquearon, profanaron o destruyeron deliberadamente al menos 13 lugares de culto en la Ucrania ocupada. Es probable que estos casos de represión religiosa no sean incidentes aislados sino parte de una campaña deliberada para erradicar sistemáticamente las organizaciones religiosas “indeseables” en Ucrania y promover el Patriarcado de Moscú.

Este estudio contiene solo un pequeño subconjunto de todos los eventos de persecución rusa informados contra grupos religiosos en Ucrania. ISW no incluyó eventos en los que el fuego indirecto pudo haber matado involuntariamente a líderes religiosos o destruido lugares de culto. De hecho, no se incluyen específicamente los 494 edificios religiosos que, según los informes, el ejército ruso destruyó, dañó o saqueó por completo, según el Instituto independiente para la Libertad Religiosa con sede en Kiev en febrero de 2023 porque ISW no puede evaluar la intencionalidad en todos esos casos. Los casos incluidos en este estudio se extrajeron de informes de las fuerzas rusas, generalmente infantería, personal de seguridad u oficiales de ocupación, que coaccionaron deliberadamente a los grupos religiosos.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ratificó la “Ley Yarovaya” en 2016 que exige que todas las organizaciones religiosas e iglesias en Rusia estén registradas ante el gobierno ruso. La ley prohíbe las “actividades misioneras”, definidas ampliamente como predicar, rezar, difundir materiales religiosos e incluso responder preguntas sobre religión fuera de los sitios aprobados oficialmente por el estado bajo el pretexto de las precauciones contra el “extremismo” y el “terrorismo”.

Desde 2016, las autoridades rusas han utilizado las amplias disposiciones de la Ley Yarovaya para enjuiciar a los misioneros pentecostales y bautistas estadounidenses que operan en Rusia, prohibir la mayor parte del trabajo misionero mormón y quemar biblias distribuidas en el extranjero que no están debidamente registradas en el estado. También han perseguido a varias otras minorías religiosas rusas, incluidos miembros de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, miembros de Falun Gong, adventistas del séptimo día, testigos de Jehová, católicos romanos, presbiterianos, metodistas, viejos creyentes (antiguos ortodoxos pomorianos), luteranos, la Iglesia ortodoxa reformada de Ucrania y la rama de la Iglesia ortodoxa rusa fuera de Rusia (ROCOR).

Las autoridades rusas encarcelaron al menos a 48 testigos de Jehová rusos en 2022, arrestaron y deportaron a dos misioneros mormones estadounidenses en 2019 y multaron a un líder budista con sede en Sochi por organizar "meditación colectiva" para "alrededor de una docena" de personas en 2019.

Rusia está exportando sus políticas estatales de persecución religiosa sistemática a la Ucrania ocupada. El Kremlin anexó porciones controladas por Rusia de los oblasts de Donetsk, Lugansk, Jerson y Zaporizhia el 30 de septiembre de 2022, reconociéndolos como sujetos federales rusos, por lo que obligan en estos territorios a cumplir las leyes federales rusas, incluida la Ley Yarovaya y otras leyes “antiextremistas”, en la Ucrania ocupada por Rusia.

La Oficina del Fiscal General de Rusia declaró a cuatro grupos cristianos evangélicos de Letonia y Ucrania organizaciones "indeseables" en 2021, prohibiendo efectivamente las organizaciones en Rusia. En la Melitopol ocupada allanaron la casa de un pastor evangélico ucraniano en agosto de 2022 y acusaron al pastor de estar asociado con las mismas organizaciones indeseables que las autoridades rusas prohibieron en Rusia 2021.

El Ministerio del Interior de Rusia en el Óblast de Jerson ocupado informó que eliminó una congregación clandestina de Testigos de Jehová en Novosofivka, Óblast de Kherson, en enero de 2023. Los funcionarios informaron que las autoridades rusas encontraron más de 4.000 piezas de “literatura prohibida” en posesión de los Testigos de Jehová y enfatizaron que la ley rusa designa a los Testigos de Jehová como una organización extremista prohibida en Rusia.

Una congregación bautista ucraniana en Chernihivka recuperó el permiso para usar su edificio incautado después de que los feligreses enviaran documentos de escritura a las autoridades de ocupación rusas, posiblemente como parte del nuevo registro de la iglesia bajo Yarovaya. Ley.

Los funcionarios de ocupación rusos han estado reprimiendo a las comunidades religiosas ucranianas en las repúblicas subsidiarias del este de Ucrania y en la Crimea ocupada ilegalmente desde 2014.El exlíder de la República Popular de Donetsk (DNR), Oleksandr Zakharchenko, declaró en mayo de 2015 que los miembros de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana (OCU), los católicos griegos y los cristianos evangélicos eran “sectarios” dentro de la DNR. Zakharchenko anunció que las autoridades de ocupación solo reconocerían el patriarcado de Moscú de la Iglesia Ortodoxa Rusa, el catolicismo, el islam y el judaísmo. Las autoridades de ocupación obligaron a muchos grupos religiosos a volver a registrarse bajo la ley rusa Yarovaya, erradicando burocráticamente religiones como los Testigos de Jehová y el grupo musulmán Hizb ut-Tahir. Un tribunal ruso ordenó la demolición de la única iglesia ortodoxa ucraniana que quedaba en Rusia a expensas de la diócesis ucraniana en 2019.

La campaña de persecución religiosa de Moscú busca erradicar la Iglesia Ortodoxa Autocéfala (independiente) de Ucrania (OCU), que Moscú considera cismática a pesar de la decisión del Patriarca Ecuménico de Constantinopla en 2019 de otorgar a la Iglesia Ortodoxa Ucraniana su independencia del Patriarcado de Moscú. Es probable que las autoridades de ocupación rusas estén eliminando sistemáticamente las iglesias de la OCU en la Ucrania ocupada. La investigación de ISW encontró que el 34% de los eventos de persecución informados estaban dirigidos a la OCU, lo que la convierte en el grupo religioso más atacado. El alto porcentaje de hechos de persecución dirigidos a la OCU no sorprende por un lado porque es la confesión más popular en Ucrania. Es sorprendente, por otro lado, porque el Kremlin se ha estado presentando como el defensor del cristianismo en general y de la ortodoxia oriental en particular. Informes de testigos indican que las autoridades rusas aparentemente están apuntando a la OCU por su ucranianidad. Los rusos persiguieron tales ataques dirigidos contra la OCU incluso durante la ocupación parcial rusa de corta duración del Óblast de Kiev a principios de la guerra.

Rusia puede aprovechar el próximo feriado ortodoxo de Pascua el 16 de abril en un esfuerzo por retrasar las contraofensivas ucranianas al pedir un alto el fuego por respeto a la religión ortodoxa a pesar de que Rusia no ha mostrado tal respeto por la religión en las áreas que ocupan sus fuerzas.