Depresión postnavideña, existe y estos son los síntomas

Muchas personas sufren la típica depresión postvacacional, algo en lo que es normal caer tras las vacaciones de verano. Pero ahora surge un nuevo concepto, la depresión postnavideña, o lo que es igual, la depresión posterior a las fiestas navideñas. Este síndrome lo provoca una presión causada por un cambio radical de los hábitos y por la ansiedad que genera el tener que afrontar un nuevo año, con nuevos objetivos y propósitos. Esta presión se representa con un estado de ánimo caracterizado por una gran tristeza, apatía y frustración. Además, el aspecto económico también influye, y es que los gastos de propios de la Navidad en los meses posteriores pueden generar un gran estrés. Tras las compras navideñas se deben reducir los gastos y enero es un mes que mucha gente afronta desgana pues supone pasar de muchos eventos sociales a una nueva rutina con menos salidas, cenas, reuniones con amigos o familiar o un mes en el que apenas es posible disfrutar del ocio. Cuando los días especiales pasan, toca analizar los gastos y ahí es cuando se es consciente de que va costar recuperarse. Esto genera que la previa euforia se convierta en temor por no poder hacer frente a todos los gastos que hay por delante.

Algunos de los síntomas de este síndrome postnavideño son: sentirse intranquilo, altos niveles de ansiedad y deprimirse por no tener nada a la vista. Si que es verdad que esta depresión es más típica en aquellas personas que durante las fiestas experimentan grandes cambios en sus rutinas. Y es que, los días de después de la Navidad implican volver a la normalidad, y esto puede generar esa frustración del no tener nada a corto plazo que genere ilusión. Por ello, los expertos aconsejan para superar este síndrome, que aquellas personas que lo sufren planifiquen viajes o planes, aunque sean a largo plazo, para mantenerse ilusionados con algo. Otro de los consejos de los especialistas es que se vuelva a hábitos de vida saludables. Después de una temporada de excesos y desajuste en la rutina es recomendable que todo el mundo, pero sobre todo aquellos que padecen de depresión postnavideña, se propongan retos físicos, ir al gimnasio, comer más sano, etc...

Además, recomiendan que se establezcan propósitos, pero que sean factibles y alcanzables. Estos deben ser relativamente fáciles de cumplir para mantener a los que padecen el síndrome motivados. También, hay que mantenerse constante respecto a los cambios que trae el nuevo año. A muchos les cuesta afrontar el mes de enero y las nuevas fases que vienen en el año, por ello hay que tomarlo como una nueva forma de vida. Es un hecho que la nostalgia y la melancolía impregnan las mentes de muchos tras días tan especiales con los más queridos y esto provoca un rechazo a la rutina inevitable. Es más común de lo que parece pero se debe intentar que esto no paralice ni desamine e intentar verlo desde otro perspectiva.