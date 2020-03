España reduce el número diario de muertos, con 655 fallecidos en 24 horas

Por primera vez en una semana, España reduce el número diario de muertos. Según el último balance del Ministerio de Sanidad, de miércoles a jueves han fallecido 655 personas, con un total de 4.089 víctimas mortales. Así, la progresión a la alta iniciada el 19 de febrero se rompe. Aquel día se notificaron 169 nuevos fallecidos y en los días sucesivos hasta llegar a hoy la subida ha sido la siguiente: 215, 344, 394, 462, 507 y 738. Hoy, por fin, se rompe esa tendencia.

Hay casi 32.000 personas hospitalizadas por coronavirus, 3.679 de ellas en Cuidados Intensivos, con 513 ingresos en 24 horas. Los curados ascienden a 7.015. Solo en 24 horas se ha dado de alta a 1.648. “El 12,5% de los casos ya se han curado”, ha reseñado el director del Centro de Alertas y Emergencias, Fernando Simón. “Esta cifra vamos observando que se incrementa día a día, es un buen dato que hay que valorar con precaución”, ha apostillado. La mala noticia, “es desgraciadamente hay más muertos de los que nos gustaría, 4.089, el 67% de ellos mayores de 80 años”

Estos datos, los de fallecidos y los hospitalarios, son los que verdaderamente hay que tener en cuenta para valorar la evolución de la epidemia en España. Los casos de positivos totales que presenta el Ministerio de Sanidad son tan solo estimaciones. El mismo Simón ha reconocido en varias ocasiones que no representan la fotografía real porque, en la mayoría de las comunidades, solo se está haciendo la prueba diagnóstica a los hospitalizados. Pese a que el Gobierno lleva anunciando una semana los test rápidos, todavía no se está implementando su uso. De ser así, se habría disparado el número de casos positivos. Y no ha sido así. Los casos reportados a Sanidad hasta el día de hoy son 56.188, tan solo 8.578 más que ayer. Así y según los datos que maneja el ministerio, “la curva de contagio ha crecido un 18%, un porcentaje en consonancia con los días anteriores, y que se sigue manteniendo por debajo que en semanas anteriores”, ha apuntado el director del Centro de Alertas Sanitarias.

Hay casi 32.000 personas hospitalizadas por coronavirus, 3.679 de ellas en Cuidados Intensivos, con 513 ingresos en 24 horas. Los curados ascienden a 7.015. Solo en 24 horas se ha dado de alta a 1.648. “El 12,5% de los casos ya se han curado”, ha reseñado el director del Centro de Alertas y Emergencias, Fernando Simón. “Esta cifra vamos observando que se incrementa día a día, es un buen dato que hay que valorar con precaución”, ha apostillado. La mala noticia, “es desgraciadamente hay más muertos de los que nos gustaría, 4.089, el 67% de ellos mayores de 80 años”

Estos datos, los de fallecidos y los hospitalarios, son los que verdaderamente hay que tener en cuenta para valorar la evolución de la epidemia en España. Los casos de positivos totales que presenta el Ministerio de Sanidad son tan solo estimaciones. El mismo Simón ha reconocido en varias ocasiones que no representan la fotografía real porque, en la mayoría de las comunidades, solo se está haciendo la prueba diagnóstica a los hospitalizados. Pese a que el Gobierno lleva anunciando una semana los test rápidos, todavía no se está implementando su uso. De ser así, se habría disparado el número de casos positivos. Y no ha sido así. Los casos reportados a Sanidad hasta el día de hoy son 56.188, tan solo 8.578 más que ayer. Así y según los datos que maneja el ministerio, “la curva de contagio ha crecido un 18%, un porcentaje en consonancia con los días anteriores, y que se sigue manteniendo por debajo que en semanas anteriores”, ha apuntado el director del Centro de Alertas Sanitarias.

Fiabilidad de los test

Preguntado por la poca fiabilidad de los test de diagnóstico rápidos, Simón ha explicado que el Gobierno tiene varias vías de abastecimiento y que utilizando la más rápida se adquirieron 9.000 unidades. “Antes de usarlos se validaron en Centro Nacional de Epidemiología y varios hospitales de Madrid, y vimos que las especificaciones del lote no correspondía con los certificados de calidad con marcado CE. Se han devuelto y nos van a proveer con otros test rápidos”, ha admitido. Sobre este asunto, anunció que Sanidad “se está moviendo para conseguir todos los test que nos permitan, en primer lugar, descargar a los laboratorios del trabajo de PCR, pues de este tipo de pruebas se están haciendo entre 15.000 y 20.000 diarias”. Y, en segundo lugar, “detectar los casos leves”. En este sentido, Simón ha afirmado que además de utilizar test antigénicos, que detectan si la persona está en fase infectiva, se van a implementar test serológicos, que lo que detectan son los anticuerpos que ha desarrollado el organismo para hacer frente al coronavirus. Estos test serológicos, “nos darán una cierta idea de los casos que ha habido en España sin ser detectados, pero, sobretodo, de la posible inmunidad que ha generado la población española y el riesgo al que nos expondremos de cara al futuro”. El director del Centro de Alertas ha anunciado, además, que el Gobierno ya trabaja en un procedimiento para estudiar como implementar estos test serológicos y hacer estudios poblaciones “que nos permitan conocer el grado de inmunidad y centrar las medidas para proceder al desescalamiento de las medidas restrictivas y de confinamiento”.