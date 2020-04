El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que volverá a pedir al Congreso una nueva prórroga del estado de alarma, la tercera, que se prolongará hasta el 9 de mayo, pero “aliviará” el confinamiento de los niños de hasta 12 años a partir del 27 de abril. En una comparecencia en Moncloa, Sánchez ha avanzado además que cuando el Gobierno tenga certeza de que “se mantiene a raya el virus y el sistema de salud está listo”, se avanzará en una “desescalada” a lo largo del mes de mayo, que no será homogénea en todo el país, sino que variará en función de la incidencia de la pandemia en cada territorio.

Ha dado algunos pasos, pero aún no ha avanzado en un tema que sigue siendo recurrente: ¿cuándo se podrá hacer deporte?En Italia, donde también se ha alcanzado el pico y que es el espejo en el que se mira España porque prácticamente seguimos sus huellas, si que se abrió la mano para hacer ‘running y salir con la bicicleta, sin alejarse de casa y manteniendo la distancia de seguridad.

Pero en España aún no se quiere tomar esas medidas para que no se relaje el confinamiento. La salida de niños es un primer paso y y se va a entrar en un momento de desescalada y de transición a una “nueva normalidad”, dando pasos “progresivos” y con las “máximas precauciones”, con una progresiva desescalada del confinamiento a lo largo del mes de mayo ha dicho el presidente del Gobierno. Es decir, que quizá en algunos lugares donde la presión hospitalaria sea menor, el permitir hacer deporte sea el siguiente paso, pero aún no hay nada.