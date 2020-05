El coronavirus pasará el verano en España, incluso aunque no hubiera rebrotes. Si se mantuviera el ritmo de descenso de la enfermedad, el último contagio ocurrirá a principios de septiembre, según un estudio de la Universidad de Singapur de Tecnología y Diseño (SUTD) realizado en una veintena de países de todo el mundo.

El modelo estadístico elaborado por la SUTD, en actualización diaria con las nuevas cifras de contagios, hace una predicción con los datos actuales aunque sin tener en cuenta los cambios de la desescalada. Tampoco asume el posible rebrote que, según los expertos, se podría producir en otoño. El último contagio en España, con estos supuestos, ocurrirá el 9 de septiembre de 2020 si no hubiera rebrotes, según esta predicción realizada con los datos hasta el 2 de mayo. A finales de esye mes, el 99% de los casos estarían ya inactivos en España proclama el estudio en este escenario ideal donde la reapertura no tiene efectos sobre la tendencia de descenso. La predicción no es concluyente, sino que está en continua revisión según la evolución de los contagios notificados. De hecho, la semana pasada auguraba el teórico final para finales de agosto. La reciente revisión de la predicción lo retrasa a principios de septiembre.